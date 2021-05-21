Дело генералов МВД развалилось до суда

Заместитель Генерального прокурора Анатолий Разинкин отказался утверждать обвинительное заключение в отношении бывших заместителей начальника Следственного департамента (СД) МВД РФ генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также их подчиненного Александра Брянцева.

Более того, Разинкин вынес разгромное для СКР постановление о том, что дело изначально было незаконно возбуждено, а генералы и Брянцев незаконно привлечены к ответственности. Председатель СКР Александр Бастрыкин обжаловал такое решение у генпрокурора Игоря Краснова, но шансы на то, что в ГП передумают крайне низки. Благодарить за подобный «казус» в СКР должны главу МВД РФ Владимира Колокольцева. Источники Rucriminal.info, рассказал, что изначально в СКР скептически относились к материалам в отношении генералов, а уголовное дело было возбуждено после личного общения Колокольцева с Александром Бастрыкиным.

Для Колькольцева задача была убрать главу СД МВД РФ Александра Романова, которого он считал главным и опасным претендентом на кресло министра. После ареста генералов, Романов оставил свой пост.

Генералы обвиняются в попытке развала уголовного дела девелопера Альберта Худояна, которому вменяется в вину попытка хищения недвижимости в центре Москвы на 4,2 млрд руб. Потерпевшей стороной в «деле Худояна» является компания Mansfield Executive Ltd, за которой стоит рейдер Сергей Говядин. Говядину решать все вопросы с правоохранительными органами помогает адвокат-решала Олег Попов («А-Про»). В своем стремлении удержать офицеров СД МВД РФ под стражей СК РФ пошел на беспрецедентные нарушения закона. СК пришлось придумать тяжкие последствия, которых в реальности нет. Сначала СК РФ выдвинуло версию, что иностранной компании Mansfield Executive Ltd действиями офицеров причинен материальный ущерб в виде стоимости 50% права аренды на три земельных участка по адресу: Ленинградский проспект, вл. 37 в сумме 2,2 млрд. руб. Потом, поняв, что ГП РФ ранее утвердила обвинительное заключение по делу Худояна, где тот же вред причинен только действиями Худояна на три года раньше (в 2016 года), СК начало искать другие варианты. Сначала решили, что таким ущербом для иностранной компании может быть сумма заключенных ДДУ за период, когда арест с участков был снят. Следователь Шишов на радостях даже признал компанию Говядина гражданским истцом на сумму 538 432 706 руб., но потом в СК вспомнили, что упущенная выгода ущербом в хищении являться не может. Поскольку выпускать офицеров из-под стражи никак нельзя – приняли решение вернуться к прежней версии, только добавили еще стоимость 50% права собственности расположенного по тому же адресу старого аэровокзала. В итоге в окончательном обвинении фигурирует та же сумма, что в обвинении Худояна – 4 253 934 119 руб.

ГП РФ просто не могло согласовывать подобное обвинение, ведь именно причинение такого ущерба вменяется Худояну в связи с хищением этих прав иностранной компании, только похитил он их в 2016 году, а это полностью опровергает обвинение следователям СД МВД России, что такой вред мог быть ими причинен спустя 3 года.

В распоряжении Rucriminal.info есть справка, по этому громкому делу.

«01.04.2020 г. Председателем СК РФ Бастрыкиным А.И. возбуждено уголовное дело № 12002007703000078 в отношении должностных лиц СД МВД РФ: заместителя начальника – генерал-майора юстиции Бирюкова А.А., заместителя начальника – генерал-майора юстиции Краковского А.М. и следователя Брянцева А.Ю. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Данное уголовное дело находиться в производстве старшего следователя по ОВД 1-го СО Управления по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СК РФ подполковника юстиции Шишова М.В.

02.04.2020 г. Бирюкову, Краковскому и Брянцеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ.

По версии следствия Бирюков и Краковский из корыстной заинтересованности, желая впоследствии получить денежное вознаграждение от предпринимателя Худояна А.А. – обвиняемого по уголовному делу № 11801450149005580, которое на тот момент находилось в производстве ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, вступили в преступный сговор, реализуя который незаконно передали уголовное дело в вышестоящий следственный орган – УРОПД СД МВД РФ, после чего Брянцев А.Ю., желая угодить своим руководителям (Бирюкову и Краковскому), руководствуясь мотивами карьерного роста, совершил с их ведома и согласия незаконные действия по изменению меры пресечения Худояну с содержания под стражей на домашний арест и действия по снятию ранее наложенного ареста с трех земельных участков по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, вл. 37, находившихся в долгосрочной аренде у ООО «Авиасити», чем причинили иностранной компании «Мэнзфилд Икзэкьютив Лимитед» материальный ущерб на сумму не менее 2,2 млрд. руб.

Фактическое описание действий Бирюкова, Краковского и Брянцева в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых сводиться к перечислению их должностных обязанностей, установленных Приказом от 15.05.2018 г. № 16 заместителя Министра – начальника СД МВД России «Об утверждении должностных обязанностей и полномочий первого заместителя, заместителей начальника СД МВД РФ» и УПК РФ.

Позиция следствия по настоящему уголовному делу входит в противоречие с постановлением от 11.11.2019 г. Тверского районного суда г. Москвы об изменении Худояну меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, которое вступило в законную силу, никем из участников процесса не обжаловалось, в том числе, Генеральной прокуратурой РФ, представитель которой в судебном заседании поддержал соответствующее ходатайство следователя Брянцева.

Следователь ГСУ СК РФ Избенко А.Н., в производстве которого в настоящее время находиться уголовное дело в отношении Худояна, так же пришел к выводу о невозможности избрания ему (Худояну) меры пресечения в виде заключения под стражу и неоднократно с согласия руководства ГСУ СК РФ ходатайствовал перед Басманным районным судом г. Москвы о продлении срока домашнего ареста. Данное ходатайство следователя в судебном заседании поддержано представителями Генеральной прокуратуры РФ и удовлетворено судом.

Произвольно следствием сделан вывод о причинении иностранной компании «Мэнзфилд Икзэкьютив Лимитед» материального ущерба на сумму не менее 2,2 млрд. руб., поскольку права аренды на спорные земельные участки принадлежат не указанной компании, а ООО «Авиасити», что органом предварительного следствия не оспаривается. При этом на момент ареста спорных земельных участков на них возводились многоквартирные жилые дома, а права аренды были обременены зарегистрированными в Росреестре договорами долевого участия в строительстве[1], в связи с чем снятие ареста не повлекло и не могло повлечь за собой причинение вреда иностранной компании.

Само по себе решение об изъятии и передаче уголовного дела для производства расследования в СД МВД РФ никак не влияет ни на доказательства, имеющиеся в уголовном деле, ни на окончательное процессуальное решение по уголовному делу, поэтому так же не могло привезти к причинению какого-либо ущерба.

Расследование уголовного дела в отношении Ходояна продолжается, поэтому вывод следствия по настоящему уголовному делу о причинении вреда компании «Мэнзфилд Икзэкьютив Лимитед» является преждевременным, так как не подтвержден вступившим в законную силу приговором суда в отношении Худояна.

Необходимо обратить внимание, что ГСУ СК РФ, в производстве которого находятся оба уголовных дела, считает, что вред иностранной компании причинен именно действиями Худояна и его соу.

Таким образом, действия Бирюкова, Краковского и Брянцева не находятся в причинно-следственной связи с причинением вреда (даже если допустить, что такой вред вообще имел место быть).

Доказательств корыстной заинтересованности Бирюкова, Краковского, Брянцева при выполнении ими своих должностных обязанностей в материалах уголовного дела не имеется.

4 судебных генетических экспертизы показали, что на изъятых при обыске у должностных лиц СД МВД РФ денежных средствах, предметах и документах следы ДНК всех проверяемых лиц, в том числе и Худояна не обнаружены. Суммы изъятых в ходе обыска денежных средств у фигурантов уголовного дела составляют разумную сумму, которая подтверждена справками 2 НДФЛ. Дорогостоящего имущества у Бирюкова, Краковского и Брянцева органами предварительного следствия не выявлено.

Свою вину в совершении инкриминируемого им преступления указанные лица не признают и категорически заявляют о незаконности их уголовного преследования.

Такого же мнения придерживаются и сослуживцы обвиняемых, которые обратились с коллективным письмом на имя Уполномоченного по правам человека в РФ о незаконном уголовном преследовании Бирюкова, Краковского и Брянцева.

Худоян отрицает наличие каких-либо коррупционных связей с должностными лицами СД МВД РФ.

Вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о незаконности привлечения к уголовной ответственности Бирюкова, Краковского, Брянцева, поскольку доказательства совершения ими преступления в материалах уголовного дела отсутствуют.

В тоже время создан опасный прецедент, когда любого неугодного следователя могут привлечь к уголовной ответственности за выполнения своих должностных обязанностей».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

[1] В силу ст. 289 ГК РФ, ст. 36 ЖК РФ, п. 2 ст. 23 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ст. 16 Закона 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ», п.п. 66, 67 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» земельный участок, сформированный и поставленный на кадастровый учет, находится у собственников помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности с момента государственной регистрации права участниками долевого строительства на объект долевого строительства. При этом соответствующий земельный участок поступает в долевую собственность с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном доме, что означает автоматическое прекращение прав муниципального образования на такой участок.

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