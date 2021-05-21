Київ оголосив конкурс для стартапів, що орієнтовані на розвиток міста

Команда-переможець отримає 50 тисяч грн на розвиток стартапу.

Фонд підтримки інновацій «Social Investment Fund» за підтримки Київради оголосив набір команд на безкоштовну онлайн-програму «City Boost» з підприємництва для стартапів,.

Мета – благоустрій та розвиток міста.

Про це повідомила сьогодні, 21 травня, депутатка Київської міської ради, заступниця голови Постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг Ксенія Семенова. Ініціативу підтримав заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За словами Ксенії Семенової, найкращі команди отримають можливість пілотного впровадження своїх проєктів у Києві вже до кінця року.

Команда-переможець додатково отримає 50 000 грн на розвиток стартапу.

«Програма триватиме три місяці в онлайн форматі, та буде складатися з чотирьох інтенсивів: буткемпів та роботи над проєктами під менторством експертів з бізнесу та органів місцевої влади. Після третього буткемпу відбудеться попередній відбір проєктів. Стартапи, які пройдуть відбір, працюватимуть з індивідуальними менторами до фіналу, який відбудеться оффлайн у Києві у середині вересня», – наголосила депутатка.

Участь у конкурсі можуть брати команди з усієї України. Головне – можливість інтенсивно працювати над ідеєю у липні-вересні, готовність та спроможність реалізувати проєкт після завершення програми. Також є певні вимоги до стартапів: у складі команди повинно бути від двох до чотирьох людей. Розробка стартапу має бути на початковому етапі, а його тематика пов’язана із розвитком міста. Також важливим критерієм є можливість технічної реалізації прототипу протягом трьох місяців. Готовність команди реалізувати та втілити проєкт у життя після завершення програми.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренко, підтримка міських інновацій та сучасних сервісів допоможе усучаснити та вдосконалити місто.

«Учасниками можуть стати стартапи, які працюють у сферах екології, розумного споживання, здорового способу життя, міської мобільності, нерухомості, культурної спадщини та прозорості влади. Безперечно розвиток цих галузей є важливим чинником функціонування сучасного розвинутого міста. Саме тому міська влада підтримує подібні ініціативи та проєкти», – підкреслив Володимир Бондаренко.

Розклад програми:

– липень: три навчальні онлайн-інтенсиви (буткемпи), присвячені дизайн-мисленню, валідації ідеї, створенню MVP, роботі з клієнтами, фінансовим і юридичним питанням та іншому;

– кінець липня: відбір 10 фіналістів, які до фіналу працюватимуть з індивідуальними менторами;

– серпень: менторські сесії від експертів з бізнесу та міської влади;

– середина вересня: фінальний пітч, визначення переможців;

– вересень-грудень: пілотування проєктів у місті Києві.

Реєстрація стартапів буде тривати до 18 червня на офіційному сайті проєкту. До 25 червня буде оголошено результати відбору.

Фото: unsplash