Глава Таможни Рябикин сам себе продал недвижимости на 17,2 млн грн

Председатель Гостаможслужбы Павел Рябикин 18 мая отчитался Нацагентству по предупреждению коррупции о двух крупных покупках недвижимости:

Если верить его отчетам, то он совокупно потратил 17,2 млн грн. Такая покупка должна означать сокращение денежных накоплений Рябикина где-то вдвое. В декларации за 2020 год он заявил семейные накопления на банковских счетах на уровне:

А наличными:

Так что будем следить за новыми отчетами об имущественном состоянии таможенника.

А теперь самое интересное — о покупке. Павел Рябикин приобрел помещения у компании ООО «Деревресурс», бенефициарами которого, по информации clarity-project, является он сам и некий Максим Пишов.

Рябикин стал одним из учредителей этой компании уже после того, как возглавил Таможню — в конце марта 2021 года. За два месяца до сделки. Выходит, что таможенник сам себе продал эту недвижимость.

Ранее эти помещения принадлежали госпредприятию «Украинский государственный научно-технический и проектный институт промышленных технологий» (ГП «УКРНТИ «Промтехнология»), они располагаются по адресу Магнитогорская, 1 Б. После банкротства компании недвижимость была выставлена на торги, организатором которых выступила Межрегиональная украинская биржа. Там их купило ООО «Деревресурс».

В августе 2019 года Минэкономразвития и торговли подало заявление в Хозяйственный суд Киева о признании противоправными действия организатора аукциона и о признании результатов аукционов недействительными в рамках другого дела по заявлению ПАО «Украинский институт по проектированию предприятия оборонной промышленности и машиностроения» Укрпромпроект» к ГП «УКРНТИ «Промтехнология» о банкротстве.

Претензия касалась незаконного отчуждения имущества, принадлежащего государству организатором аукциона, который предварительно не согласовал перечень ликвидационной массы с Минэкономразвития. Но в итоге суд отклонил все претензии и оставил заявление заявителя без удовлетворения.

В июле 2019 года по тому же факту было открыто уголовное производство из-за злоупотребления властью, служебным положением должностными лицами ООО «Деревресурс» и членами ликвидационной комиссии ГП «УКРНТИ «Промтехнология». Речь шла об уголовном преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Дело касалось помещений ГП «УКРНТИ «Промтехнология» владельцем которых стала ООО «Деревресурс» по адресу переулок Тбилисский 4/10.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua