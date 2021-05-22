«Неспокойное» кресло Александра Никитина

Как сообщает корреспондент The Moscow Post в Тамбовской области , Тамбовский областной суд отказал жителю Котовска Александру Гришину в отмене положения о выборах мэра города. Сейчас выборы главы города затягиваются: с начала года представители обладминистрации не участвуют в заседаниях конкурсной комиссии. Некоторые связывают это с тем, что предыдущий мэр (сейчас он в статусе и.о.) Алексей Плахотников ранее «сцепился» с губернатором Александром Никитиным , выдвинув свою кандидатуру на должность главы Тамбова. Глава региона, как говорят, заинтересован в том, чтобы там правил балом Максим Косенков, который из-за своего криминального прошлого не может полноправно занять эту должность. Ходят слухи, что таким образом он пытается оставить в мэрии Тамбова своего человека, так как прекрасно знает, что вот-вот его попросят встать с губернаторского кресла.

В январе этого года господин Плахотников выдвинул свою кандидатуру на пост главы Тамбова. Однако конкурсная процедура не состоялась: второй кандидат Андрей Толмачев снял свою кандидатуру. Сейчас обязанности тамбовского мэра временно исполняет Максим Косенков.

После неудачного участия в выборах мэра Тамбова у Алексея Плахотникова начались проблемы с продлением истекших в январе полномочий мэра Котовска. Сначала заседания откладывались из-за болезни представителей региона, а затем они и вовсе сложили свои полномочия, о чем писал «Коммерсант» . Некоторые считают, что вся эта ситуация могла быть срежиссирована Никитиным — мол, таким образом он показывает Плахотникову, что тот позволил себе слишком многое. Но если это действительно так, то у последнего еще есть шанс остаться на плаву, так как господин Плахотников продолжает исполнять обязанности мэра в ожидании новой даты выборов. Видать, поняв посылаемый ему «сигнал», принимать участие в повторном конкурсе на пост мэра Тамбова в апреле этого года он не стал.

Сейчас обязанности мэра Тамбова исполняет Максим Косенков, который не может полноправно вступить в должность из-за имеющейся судимости. По информации «Московского комсомольца» , чиновник удерживал в подвале своего дома своего домработника. Правда, потом домработник заявил, что оговорил босса.

Но, как бы то ни было, это ни капли не смущает областную администрацию. Более того, там могут искать лазейки для Косенкова. В конце прошлого года депутат Тамбовской гордумы Александр Ушков предложил вернуть контрактную систему назначения сити-менеджера — главы городской администрации. Это позволит Максиму Косенкову, который по закону не может занимать выборные должности до 2032 года, усидеть в кресле градоначальника.

Максим Косенков

Но зачем за Косенкова так могут стараться? Все потому, что, как говорят в регионе, Косенков является давним другом Никитина — чуть ли не с начала нулевых. Последнему может быть нужен «свой» человек в региональном центре: рейтинги Никитина стремительно падают, поэтому он якобы «метит» в Госдуму. И избираться туда он может, например, от партии «Родина». А региональным отделением данной организации управляет как раз господин Косенков. Пазл складывается?

Пугающая смерть

Если это действительно так, то Плахотникову действительно мало смысла пытаться бороться за мэрское кресло. Более того — это даже может быть опасно. И тут вспоминается страшная история бывшего вице-губернатора Глеба Чулкова. Он оказался подозреваемым по делу об особо крупном мошенничестве с хищением государственного имущества — Рассказовского рынка. Вместе с ним фигурантами по делу проходят директор рынка – Сергей Клемешов и бывший глава регионального Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (МСП) – Андрей Блудов.

Меру пресечения для всех троих изначально выбрали мягкую — Блудов и Чулков оказались под домашним арестом, Клемешов — под подпиской о невыезде. Поговаривали, о такой «мягкости» мог постараться сам Александр Никитин.

Но что-то пошло не так: в декабре 2019 года Чулкова нашли мёртвым у него дома, где он отбывал наказание, писал «Коммерсант» . Смерть была странная, так как Чулков не оставил ни предсмертной записки, ни как-либо ранее не давал понять, что у него есть определенные намерения.

Тогда прокатилась волна слухов, что кто-то мог помочь чиновнику «упасть». Якобы, когда дело закрутилось Чулков пошел навстречу следствию и сознался в махинациях. В таком случае он мог наговорить что-то лишнее. За что и поплатился жизнью?

К слову, неизвестно точно, в каких отношениях Чулков был с Никитиным — заместителем последнему он достался «по наследству» от предыдущего главы Тамбовщины Олега Бетина. Причем при последнем Чулков мог также занимался передачей государственных сельхозземель в собственность. По информации «Абирега» , при Бетине аграрии лишились около 30 тысяч га земель, которые были нужны для сахарного завода. Но завод оказался «призраком»: его возводили 10 лет, но так и не закончили. Зато закончились выделенные на это дело 10 млрд рублей из госбюджета.

Ушел от скандала к Косенкову?

Что, если трагическая гибель Чулкова помогла кому-то уйти от уголовных проблем? И тут хотелось бы вспомнить, что еще в начале нулевых господину Никитину, как кажется, удалось весьма виртуозно уйти от громкого скандала в «Трасткоме». В 2003 — 2004 годах тогда еще будущий губернатор возглавлял управление страхования сельскохозяйственных рисков открытого страхового акционерного общества «Россия», которое до 2009 года входило в инвестиционную группу «Трастком».

Притом «Россия» могла достаться «Трасткому» не совсем честным путем. Как писал «Коммерсант» , в отношении бывшего владельца страховой компании «Россия» Марата Айнетдинова и его партнеров было возбуждено уголовное дело.

Айнетдинов продал 98.5% акций страховой компании «Россия» управляющей компании «Трастком». Согласно материалам следствия, УК заплатила всего лишь 750 тысяч долларов (авансовый платеж) вместо указанных в договоре 12 млн долларов. Айнетдинов тогда трактовал это не иначе как «чистой воды рейдерство». Якобы, чтобы не исполнять договорные обязательства по оплате акций, «Трастком» мог «натравить» на него силовиков.

Знал ли Никитин о том, что происходило в его регионе?

«Трастком» же заподозрил прежних владельцев «России» в том, что, получив авансовый платеж, они хотели повторно продать акции компании. Впрочем, доказать это так и не удалось — следствие длилось больше года, но так ни к чему и не пришло. Дело закрыли.

Стоит отметить, что из «России» в свое время Никитин уходил под предлогом того, что захотел заниматься научной деятельностью. Он действительно после этого стал сперва проректором по экономике и инновациям, а затем и ректором Мичуринского государственного аграрного университета. К слову, именно тогда он, вероятно, и познакомился с Косенковым, который на тот момент был мэром Тамбова. И вот их пути опять сошлись?

Притом сошлись так, что они теперь будто бы не разлей вода. Разговоры о скорой отставке Никитина идут еще с прошлой осени, и скоро у него будет шанс красиво уйти — как-раз на носу выборы в Госдуму. Но если он действительно туда собрался, то почему медлит с выдвижением? Быть может, пока его основная задача — укрепить позиции Косенкова в Тамбове.

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