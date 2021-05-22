Получил денежных подарков на 6,5 млн грн, накопил 18 млн грн и ездит на Porsche. Что известно о новом главе «Госгидрографии»

Кабмин согласовал назначение Сергея Санина руководителем Государственного учреждения «Госгидрография». Ранее он занимал в этой структуре должность первого заместителя начальника, а с января 2021 года Морская администрация повысила его до и.о. начальника.

Государственное учреждение «Госгидрография» — это научно-производственный комплекс, основной задачей которого является навигационно-гидрографическое обеспечение в пределах исключительной (морской) экономической зоны. Входит в сферу управления Министерства инфраструктуры.

В своей декларации за 2020 год Сергей Санин задекларировал доход на 9,3 млн грн. Причем большую его часть составили подарки от разных лиц чиновнику и его жене, подарки в денежной форме — на 6,5 млн грн:

Семейство Саниных держит большую часть своих сбережений в наличной форме. Причем накопило многомиллионную сумму — 18,2 млн грн. Лишь 108,6 тыс. грн на банковских счетах.

Из недвижимого имущества Санин задекларировал 3 земельных участка, жилой дом и большую квартиру:

Еще Санин задекларировал две иномарки:

Андрей Пшеничный dubinsky.ua