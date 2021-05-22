Головну небезпеку газованої без цукру назвала дієтологиня

Солодкі газовані напої зазвичай містять багато цукру. Багато виробників випускають аналоги з цукрозамінниками. Однак і їх не слід пити часто.

За словами лікаря-дієтолога Олени Соломатіної, нешкідливих солодких газованих напоїв немає. Особливо вони небезпечні для дітей, зазначає радіо Sputnik.

Експертка нагадує, що у великій склянці “шипучки” міститься не менше п’яти шматочків цукру. Якщо дитина буде пити такий напій кожен день, у нього дуже швидко виникне звикання до цукру.

Не меншу небезпеку для дітей представляє і газована вода з замінниками цукру. “Тому що, скажімо, аспартам (популярний цукрозамінник) може при нагріванні, по суті, бути отрутою. Якщо дорослий це відразу і не відчує, то дитина може реально отруїтися”, – попереджає дієтологиня.

Тим, хто все-таки іноді вживає подібні продукти, Соломатіна радить тримати їх подалі від прямих сонячних променів і опалювальних приладів, щоб вони не нагрівалися.