В Червонограде суд признал вину хирурга в смерти пациента, но не наказал его

Червоноградский городской суд Львовской области вынес приговор врачу-хирургу центральной городской больницы в халатности, впрочем, освободил от наказания. Об этом сообщает издание «Судебный репортер».

В августе 2013 года мужчина был госпитализирован с кровотечением. Врач диагностировал язву двенадцатиперстной кишки. Когда выписывали, то назначили лечение и врач назначил обследование через месяц.

В субботу 5 октября 2013-го врач осмотрел пациента и сказал, что лечение не дало результата и он направляет его во Львов для обследования, надо прийти в понедельник и он предоставит направления. В воскресенье у мужчины произошло обострение и ему вызвали скорую.

В понедельник врач назначил лечение, во Львов не направил, поскольку считал, что состояние пациента не позволяет его транспортировать. Врач решил стабилизировать состояние медикаментозно. Но состояние мужчины в больнице ухудшалось и он умер в хирургическом отделение 9 октября того года.

В судебном заседании врач свою вину не признал. Он пояснил, что на осмотре пострадавшего присутствовали и другие врачи. Пациента хотели направить в областную больницу на обследование, но родственники якобы отказались из-за его состояния здоровья. Об отказе родственников от лечения говорили также заведующий отделением и другие врачи. Однако это не подтверждается доказательствами. Если пациент и его родственники отказываются от обследований и лечения, то отказ скрепляется их личными подписями и подписями заведующего отделением, начмеда по хирургической работе. Таких записей в медицинской карте больного нет.

Согласно заключению эксперта, объем предоставленной врачом медицинской помощи больному не достаточен и не отвечал тяжести состояния здоровья.

Суд не исключает, что если бы врач все сделал правильно, то пациент мог остаться живым.

Суд признал хирурга виновным и назначил наказание — запретил заниматься медицинской деятельностью сроком на три года. Но одновременно врача освободил от наказания, так как прошло три года со дня преступления.

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