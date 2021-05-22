«Коррупционный сад» в Минстрое Чудаева?

Все больше бывших подчиненных экс-министра строительства Самарской области Евгения Чудаева оказываются под следствием. Вопросы могут возникнуть и к нему лично?

Как передаёт корреспондент УтроNews, главе регионального департамента образования Елену Чернегу обвинили в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что для улучшения отчетности она записывала детей в еще не достроенные детские сады.

История эта интересна не только самой госпожой Чернегой, а тем, что в январе 2021 года эти же основания легли в основу расследования уголовных дел против управленцев из областного министерства строительства. Тогда его возглавлял скандальный экс-чиновник Евгений Чудаев – сын главы девелоперской ГК «Древо» Николая Чудаева.

Соль в том, что Елена Чернега записывала детей в сады до того, как объекты стали готовы к эксплуатации. Речь идет именно о новых детсадах, которые строились уже при Чудаеве. Это сад на улице Ташкентской, 11 в Самаре, переулке Новосадовом, 15 в поселке Смышляевка и селе Черноречье (ЖК «Южный город»).

Этот ЖК возводила именно ГК «Древо» Николая Чудаева – в то самое время, как его сын руководил региональным Минстроем и вынужден был отбиваться от критики из-за возможного конфликта интересов. На такую возможность обращала внимание и прокуратура, но действующего губернатора Дмитрия Азарова, который одновременно является главой областного правительства, это нисколько не смутило.

Еще при назначении Чудаева областная прокуратура усомнилась в его праве Евгения Чудаева занимать пост министра строительства Самарской области. Надзорный орган не устроило, что близкие родственники министра владеют группой компаний «Древо», одним из крупнейших массовых застройщиков в Самаре.

Также, как показала проверка, господин Чудаев несвоевременно подал уведомление о возникновении личной заинтересованности. Именно тогда надзорный орган потребовал от губернатора Дмитрия Азарова устранить нарушения закона о коррупции. Об этом писал «Коммерсант».

Вернёмся к ЖК «Южный город», в несданные детские сады которого, по версии следствия, записывала детей Чернега. После претензий прокуратуры никого уже не удивляло, что этот проект регулярно получал серьезную бюджетную поддержку. В 2020 году проекты «Древа» отца Евгения Чудаева в общей сложности получили 1,8 млрд. рублей – столько же, сколько в общей сложности получили все другие застройщики региона.

Но и этого мало. В том же 2020 году финансирование планировали увеличить еще почти на полмиллиарда. Соответствующий проект изменений к закону «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» был направлен в региональный парламент. Тогда же депутаты отмечали, что ранее на «Древо» обращали внимание в УФАС, и что избежать конфликта интересов в связи с назначением министром сына крупного застройщика не удалось.

По поводу УФАС – антимонопольщики в прошлом уличили власти региона в нарушении закона о конкуренции при предоставлении ГК «Древо» земельного участка. На нем компания строила ЖК «Панова парк». По мнению антимонопольщиков, Древо получило право на освоение участка на неконкурентных условиях взамен удовлетворения прав дольщиков коттеджного посёлка Дубрава.

Разница впечатляет – фактически участок обошелся в компании в 286 млн рублей, тогда как за продажу квартир в первых двух очередях «Панова парк» компания должна была получить порядка 4,6 млрд рублей. Об этом пишет «ВолгаНьюс».

Вскоре после скандала с детскими садами, начавшегося в январе 2021 года, стало известно об еще одном уголовном деле. На этот раз – о служебном подлоге в отношении заместителя Евгения Чудаева в Минстрое, Андрея Маслова. По данным следствия, он подделал разрешения на ввод в эксплуатацию детских садов. Для полной готовности объектов, как считают следователи, не хватало заключения государственной инспекции строительного надзора. об этом пишет «Коммерсант».

Показательно, что документы о передаче участков Евгений Чудаев подписал всего через несколько дней после назначения руководителем министерства. Уволился же он 2 апреля 2021 года, проработав на своей позиции едва пару лет. В прошлом к нему неоднократно высказывали претензии депутаты.

По мнению ряда наблюдателей, за провалы региона в строительной отрасли, особенно по сдаче жилья, должен нести ответственность именно бывший министр. Но на годовом отчетном заседании Комитета по строительству Самарской облдумы Евгений Чудаев не явился – отдыхал вместе со всей семьей на Мальдивах. Есть мнение, что и сегодня на фоне уголовных дел в отношении бывший подчиненных его в России, скорее всего, уже нет.