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Куек кует деньгу пока горячо

22.05.2021

Певица Ани Лорак, точно грибоедовский соврамши: «Шел в комнату, попал в другую». Прилюдно обвинив известного продюсера Константина Меладзе в харрасменте, украинская артистка недавно опровергла свои же слова.

Каролина Куек (настоящее имя поп-дивы) теперь уверяет, что «с любовью и уважением» относится к человеку, на которого она еще недавно вылила ушат грязи. Да еще и добавляет: «Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся». Как говорится, воистину, с такими «друзьями» и врагов не надо!

Впрочем, среди российских коллег украинской певицы уже поползи слухи: какая мораль, о чем вы – это же шоубиз! Как сообщили российские СМИ, смена позиции «обиженки» на «друга» якобы произошла не случайно – это будто бы вполне себе проект ценой в 200 тысяч долларов. И Каролина, которая никогда ничего не делает просто так, в этот проект, получается, вроде как вписалась с легкостью бабочки. Вполне себе прайс от Ани Лорак: за какие деньги она опять же на весь мир заявит о том, что слова-то ее были необоснованными?

Опротестовывая свое же заявление, госпожа Куек наглядно демонстрирует свою псевдоправильность и отсутствие морали. Она считает допустимым сделать свои воспоминания о заслуженном деятеле российской культуры вдруг настолько жирно-сальными, что ей нужно заплатить просто за то, чтобы со всей этой истории слетел флер пошлости?

Неизвестно, как к этому отнесется сам композитор, которого Ани Лорак сама же назвала великим, но ответить ей, скорей всего придется не только за слова. Уже неоднократно сообщалось о том, что вопросы к певице, точнее к ООО «Ани Лорак Продакш» накопились у Федеральной налоговой службы РФ. А прокуратура может начать проверку источников происхождения средств, на которые поп-дива организовывает свои многомиллионные представления.

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ФНС, как известно, четыре раза арестовывала счета упомянутого ООО, требуя погасить накопившиеся долги. Надзорные органы интересуются, почему не соблюдается закон компанией, которая организовывает на территории России грандиозные шоу, к примеру «Дива» ценой с дирижабль. С 2021 года зарегистрированная в Подмосковье компания певицы ООО «Ани Лорак Продакшн» входит в список юрлиц, которые имеют задолженность и не предоставляют налоговую отчетность. Пока все это безрезультатно.

Очевидно, Ани Лорак – Каролина Куек, согласно фамилии, кует деньгу пока горячо. Судя по всему, уклоняясь от налогов, она не только готовит новое шоу, но и осваивает новые способы заработка. И способы эти очень далеки не только от морали, но и от закона.

 

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