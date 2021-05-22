Куек кует деньгу пока горячо

Певица Ани Лорак, точно грибоедовский соврамши: «Шел в комнату, попал в другую». Прилюдно обвинив известного продюсера Константина Меладзе в харрасменте, украинская артистка недавно опровергла свои же слова.

Каролина Куек (настоящее имя поп-дивы) теперь уверяет, что «с любовью и уважением» относится к человеку, на которого она еще недавно вылила ушат грязи. Да еще и добавляет: «Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся». Как говорится, воистину, с такими «друзьями» и врагов не надо!

Впрочем, среди российских коллег украинской певицы уже поползи слухи: какая мораль, о чем вы – это же шоубиз! Как сообщили российские СМИ, смена позиции «обиженки» на «друга» якобы произошла не случайно – это будто бы вполне себе проект ценой в 200 тысяч долларов. И Каролина, которая никогда ничего не делает просто так, в этот проект, получается, вроде как вписалась с легкостью бабочки. Вполне себе прайс от Ани Лорак: за какие деньги она опять же на весь мир заявит о том, что слова-то ее были необоснованными?

Опротестовывая свое же заявление, госпожа Куек наглядно демонстрирует свою псевдоправильность и отсутствие морали. Она считает допустимым сделать свои воспоминания о заслуженном деятеле российской культуры вдруг настолько жирно-сальными, что ей нужно заплатить просто за то, чтобы со всей этой истории слетел флер пошлости?

Неизвестно, как к этому отнесется сам композитор, которого Ани Лорак сама же назвала великим, но ответить ей, скорей всего придется не только за слова. Уже неоднократно сообщалось о том, что вопросы к певице, точнее к ООО «Ани Лорак Продакш» накопились у Федеральной налоговой службы РФ. А прокуратура может начать проверку источников происхождения средств, на которые поп-дива организовывает свои многомиллионные представления.

ФНС, как известно, четыре раза арестовывала счета упомянутого ООО, требуя погасить накопившиеся долги. Надзорные органы интересуются, почему не соблюдается закон компанией, которая организовывает на территории России грандиозные шоу, к примеру «Дива» ценой с дирижабль. С 2021 года зарегистрированная в Подмосковье компания певицы ООО «Ани Лорак Продакшн» входит в список юрлиц, которые имеют задолженность и не предоставляют налоговую отчетность. Пока все это безрезультатно.

Очевидно, Ани Лорак – Каролина Куек, согласно фамилии, кует деньгу пока горячо. Судя по всему, уклоняясь от налогов, она не только готовит новое шоу, но и осваивает новые способы заработка. И способы эти очень далеки не только от морали, но и от закона.