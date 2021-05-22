Президент НААН требовал у подчиненного 4 млн гривен

Руководителю Национальной академии аграрных наук Украины Гадзало сообщено о подозрении по факту получения взятки 4 млн гривен от директора госпредприятия, которое входит в структуру академии.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, президент НААН Украины требовал 4 млн гривен за не увольнение руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии, и не препятствование в работе.

Ранее ему сообщили о подозрении в получении взятки в виде внедорожника за содействие в назначении на должность директора госпредприятия, входит в структуру НААН Украины.

Кроме этого, за вознаграждение он обещал включить заранее определенного человека в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН Украины и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение Президиума академии наук.

По этому эпизоду Шевченковским райсудом Киева ему избрана мера пресечения — залог в размере более 1,3 млн гривен.

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