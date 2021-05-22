Історія Локі за 30 секунд: Том Гіддлстон у новому відео Marvel

Актор Том Гіддлстон розповів все, що необхідно знати глядачам про історію Локі в майбутньому однойменному серіалі від Marvel. У короткому відео шанувальники побачили всю 10-річну історію персонажа – детальніше на Кіно 24.

: Collider

Навіть, якщо ви не мали часу переглянути попередні фільми про пригоди головного трикстера кіновсесвіту Marvel, то автори майбутнього серіалу “Локі” зробили все, щоб ви це надолужили. Актор Том Гіддлстон в спеціальному ролику люб’язно потрудився розповісти про все, що вам потрібно знати перед прем’єрою.

Прем’єра серіалу “Локі” відбудеться 9 червня 2021 року на стримінговій платформі Disney +.

Чим здивував Бог обману на цей раз

Насправді ролик триває одну хвилину. Адже, не виходячи з образу Локі, актор особливим жестом поставив відлік відео на паузу, і розповів про зав’язку майбутнього шоу. Таким чином, нам стає відомо, що Локі порушив природний хід перебіг часу, через що і потрапив в полон до організації, завданням якої є запобігання подібних негараздів.

Нагадаємо також, що перші трейлери серіалу “Локі” наочно демонструють, що однойменний герой в сюжеті серіалу навіть викличе хаос у знакових місцях світової історії.

Цікавий факт з підготовки до серіалу “Локі”

В інтерв’ю для видання Entertainment Weekly Том Гіддлстон розповів, що перед зйомками серіалу він провів “Школу Локі” для Оуена Вілсона. Все для того, щоб актор добре зрозумів усі мотиви та історію персонажа Гіддлстона.