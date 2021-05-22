В Японії розробили комплект цифрових дзеркал, який можна встановити на будь-який автомобіль

Комплект універсальних цифрових дзеркал розробили в Японії.

Японський виробник автомобільної електроніки Tokai Rika презентував цифрові дзеркала заднього виду. Створений японцями комплект цікавий тим, що може бути встановлений практично на будь-який автомобіль.

Це перша подібна пропозиція на вторинному ринку. Раніше схожі рішення використовували тільки автовиробники і в основному для концептів. Серед серійних моделей цифровими дзеркалами можуть похвалитися тільки деякі, серед яких седан Lexus ES (опція для внутрішнього ринку Японії), Audi e-tron та електромобіль Honda e.

Комплект дзеркал від Tokai Rika включає вбудовані у передні крила камери, картинка з яких транслюється на салонні монітори. Не виключено, що їх доведеться купувати окремо. Цей момент розробники не поточнили. У корпус камери вбудовані поворотник та невеликий проектор, здатний виводити написи на дорогу. У чому полягає його місія, також залишилося загадкою.

Серед плюсів технології розробники відзначають більш широкий у порівнянні з традиційними дзеркалами кут огляду, що позитивно позначається на безпеці автомобіля. А завдяки невеликим розмірам камер покращуються ще й аеродинамічні характеристики. Самі дзеркала вміють ховатися в крило, що виключає ризик бути відірваними на парковці.