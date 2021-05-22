Ярославский не филантроп, а олигарх, который обогащается за счет Харькова

Александр Ярославский, который старательно выдает себя за едва ли не главного в Харькове филантропа, на самом деле в первую очередь олигарх, который использует городскую власть и городские ресурсы для собственного обогащения.

Об этом, как сообщает «Антикоррупционная правда», говорится в статье «Миллиардер из Харькова. Роль города в богатстве Александра Ярославского», опубликованной на сайте «Олигарх».

По информации издания, до 2020 года у Ярославского «был затяжной и серьезный конфликт с тогдашним мэром Харькова Геннадием Кернесом», но в последнее время «Ярославский активно продвигает возрождение „Металлиста“, используя в качестве инструмента для этого отношения с и.о. мэра Игорем Тереховым. Для последнего реанимация „Металлиста“ имеет свой резон — это сильный предвыборный пиар». «Дружба с харьковской властью», как отмечает издание, позволяет Ярославскому «зарабатывать на не связанных с футболом и куда более выгодных проектах».

В качестве примера издание приводит ситуацию с покупкой Харьковом турецких автобусов. По информации авторов статьи, турецкие инвесторы связаны с Ярославским и получают выгодные контракты благодаря его влиянию на городскую власть. «С компаниями Александра Ярославского связывают практически любую активность турецкого бизнеса в Харькове — не только строительство дорог, но и жилищное строительство, например. Причем участниками и победителями городских тендеров, являются компании Ярославского, а турки выступают в качестве партнеров», — утверждает издание.

Кроме того, издание отмечает, что связанные с Ярославским компании получили выгодные контракты по закупке для нужд города медоборудования в связи с эпидемией COVID-19. Журналисты напомнили, что еще в 2020 году «именно Ярославский взял на себя, вместо губернатора Алексея Кучера, контроль над антикризисным штабом по борьбе с коронавирусом», а «большая часть бюджетных закупок для борьбы с COVID-19, а это кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, защитные средства и т.д., шли через компании, близкие к Ярославскому».

Ярославский, отмечает издание, «пытается влиять не только на местную власть, но и на центральную. В этом контексте примечательны его связи с замглавы Офиса Президента Кириллом Тимошенко… У Ярославского сложилось плодотворное сотрудничество с Тимошенко как с куратором „Большого строительства“ в вопросе освоения средств на дорогах».

Кроме того, издание напоминает о давних связях Ярославского с российскими олигархами, такими как Роман Абрамович и Олег Дерипаска. А также с российским бизнесменом харьковского происхождения Павлом Фуксом, который в 2015 году вернулся в Украину, а в этом году СНБО ввел санкции против связанных с ним компаний.

«Ярославский вполне подпадает под определение „олигарха“, которым пользуется СНБО для составления соответствующего списка, деятельность участников которого должен регулировать закон, готовящийся к принятию в Верховной Раде. Более того, как давний и активный партнер российского бизнеса Ярославский и его компании могут попасть и в санкционный список тех, кто сотрудничает с Россией. В тот самый, где уже находятся компании Фукса — друга и партнера Ярославского. Впрочем, пока фамилия Ярославского ни в каких инсайдерских списках 13 олигархов не фигурирует», — подытоживает издание.