Теща Николая Панкова продолжает зарабатывать для депутата Госдумы миллионы

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков опять намерен участвовать в выборах. Он уже провел в думе три срока, и, судя по тому, что пишут “Новости Саратова”, захотел посидеть в ней еще.

В праймериз от ЕР он выдвинулся в первых рядах – по привычному 164-му Балаковскому округу. Правда, популярность у него там ниже плинтуса, но кого это сейчас смущает.

Все последние месяцы Панков старательно готовился к предвыборной кампании, что старательно освещали СМИ. Он худел, распевал песни про бобров и вел Telegram-канал. А еще давал пресс-конференции, где на днях и случился конфуз. На встрече со СМИ, посвященной довыборам в Областную думу, как пишет агентство деловых новостей «Бизнес-вектор», депутату был задан прямой вопрос: «Ваша теща владеет поместьем в Смоленской области, охотничьими угодьями в Саратовской области, крупным медийным бизнесом. Она пенсионерка и раньше бизнесом никогда не занималась. Вы тоже всю жизнь сначала в секретариате, а затем в Госдуме. Откуда вся эта собственность, кто ее реальный владелец – вы? Получается, что это незадекларированное имущество, но если это так, то на основании 230-го федерального закона все должно быть передано в доход государства? Вы участвует в праймериз, будете избираться в Госдуму, законны ли в этом случае ваши намерения?»

Однако, как отмечает издание, депутат, не дрогнув лицом, ушел от прямого ответа.

“Я против закона никогда ничего не делал. Мое имущество задекларировано, оно неоднократно проверялось. Что касается бизнеса у других моих родственников, то это не запрещено законом”, — отметил Панков.

По его словам, теща была одним из “участников холдинга” и лучше всего вопросы задавать именно ей.

Журналисты так и хотели сделать, попытавшись поговорить с Клавдией Алексеевной Найденовой по телефону. Услышав вопросы об охотхозяйствах, частном телеканале и угодьях под Смоленском, она “как-то сникла и начала жаловаться на плохую слышимость. А после вопроса о том, как вообще родилась идея заняться бизнесом, и вовсе пропала”. Так что секреты удачного бизнеса 71-летней дамы так и остались неразгаданными.

Почем теща для народа?

А ведь на компании скромной пенсионерки буквально льется золотой дождь! Возьмем, для примера, ее медийный бизнес. Как можно понять из базы компаний Rusprofile.ru, и как писала «Версия», Клавдия Найденова является “единственным учредителем известных в Саратове компаний ООО «Вещатель», ООО «Полиграф » и ООО «Креатив-С». Как отмечает издание, первой компании принадлежит телеканал «Саратов 24» и одноименный интернет-портал. Вторая издает газету «Провинциальный телеграфъ», а третья поддерживает сайт «Саратовские новости». “Именно эти четыре СМИ получили в феврале этого года 11 млн рублей из региональной казны. Это 44% от всех бюджетных субсидий, разыгранных между 32 участниками”, — пишет “Версия”, по данным которой, в прошлом году изданиям тещи Панкова перепало почти 9 млн рублей из разыгранных 20 млн. Как видим, пропорция все время одинаковая.

«Складывается впечатление, что получение грантов компаниями Клавдии Найденовой обусловлено исключительно тем, что Николай Панков замещает государственную должность депутата Госдумы, а также является секретарем Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» и вовсю использует свой партийный ресурс», — отмечает издание. И добавляет, что шестеро из девяти экспертов, распределявших гранты, “находятся в явной зависимости от Николая Панкова в силу своей должности или партийной принадлежности”.

К слову, если судить по данным Rusprofile.ru, можно подсчитать, что медийный бизнес Клавдии Найденовой принес в прошлом году свыше 43 млн рублей. Тут есть повод задать вопрос: или действительно эта леди обладает мощной коммерческой хваткой, или лоббистские способности зятя помогли? Почему-то, больше склоняешься к последнему.

Человек с ружьем

В бизнес Клавдия Найденова подалась еще 18 лет назад – учредителем ООО «Полиграф» она, по данным Rusprofile.ru, стала в 2003 году, в 2007-м создала «Креатив-С». А 5 лет назад – в 2016-м, неожиданно учредила НКО с длинным и красивым названием “Фонд охраны природы и сохранения редких животных в полупустынных и солончаковых районах Нижнего Поволжья”.

Связь с полупустынными районами у фонда есть – он зарегистрирован в приграничном с Казахстаном селе Александров Гай. А вот с охраной природы, как можно понять по карточке компании, весьма отдаленная, так как единственным видом деятельности организации является предоставление прочих финансовых услуг.

По данным «Бизнес-вектор», и согласно информации областного комитета охотничьего хозяйства и рыболовства, фонд арендует угодья под названием Финайкина балка и Варфоломеевское общей площадью почти 70 тысяч га. На этих землях водятся зайцы, лисицы, барсуки, ондатры, утки с куропатками и даже енотовидные собаки. Согласно публикации издания можно сделать вывод, что охотничий рай достался Клавдии Найденовой на 49 лет за сущие копейки: за аренду Финайкиной балки фонд платит 460 тысяч рублей в год, Варфоломеевского – 600 тысяч.

Интересно, что по данным “Бизнес-вектора”, Финайкину балку область в 2015 году чуть не сдала в аренду в за 32 млн рублей. “Однако на финальной стадии ООО «Покровск-Керамика», актив бывшего зампреда облправительства Сергея Канчера, отказалось подписывать протокол”, — пишет издание. Если так, что получается, что в 2017 году фонд тещи Панкова получил охотугодья в 70 (!) раз дешевле.

В промежутке между двумя событиями областное правительство вдруг объявило Финайкину балку заповедной зоной и запретило бродить по ней с ружьем. Не исключено, что это решение отбило у других коммерческих структур интерес к охотхозяйству, позволив фонду заявиться на аукцион в гордом одиночестве. А в 2019 году запрет на охоту внезапно истек и все гости Клавдии Найденовой вновь получили возможность стрелять на солончаковых степях. Вот такое вот счастливое стечение обстоятельств.

Сафари для своих

Реляций фонда о победной охране степной фауны в интернете не найти. Зато легко можно отыскать финансовые отчеты, подаваемые в Минюст РФ. Из них ясно, что деньги в фонд текли немалые. “В 2017 году фонд истратил 1,3 млн рублей на покупку земельных участков, еще 2,7 млн — на приобретение транспортных средств и 2,6 млн на некие жилые строения. В 1,5 млн рублей уложились прочие расходы”, — отмечает “Бизнес-вектор”. Источниками финансирования, по данным издания, были целевые поступления от российских физлиц и доходы от предпринимательской деятельности. Причем больше всего фонд заработал в 2019 году – свыше 6 млн рублей. Суммы пожертвований не указаны, однако в кризисном 2020 году организация нарастила стоимость основных средств аж на 37% — до 16,34 млн рублей и выплатила зарплату работникам почти на 4 млн рублей.

При этом широкую публику Финайкина балка и Варфоломеевское к себе не зовет. У охотхозяйств нет сайта, упоминаний о них не получается найти на ресурсах организаторов охоты. Но, как можно предположить, свои особые гости, там, конечно, бывают. А иначе зачем в Совете фонда нужен профессиональный охотник Александр Шибаршин, по данным “Бизнес-вектора”,”экс-директор и владелец зарегистрированного в селе Подлесное ООО «Барс» с основным видом деятельности охота, отлов и отстрел диких животных”?

Если есть VIP-гости, должны быть и удобства. “Правительство Саратовской области протянуло через этот малонаселенный район 30-километровую нитку водовода. Причем за счет средств федерального бюджета. Согласно сметной документации маршрут водовода проложен по пяти хуторам: Вишневка, Бай-Гужа, Белоусов, Букин, Мендыгали-Кудук – все они находятся в периметре угодий «Финайкина балка». Но, вот ведь засада – часть воды этой, говорят, доступна лишь поместью тещи депутата. Когда в «Финайкиной балке» закачиваются пруды, в окрестных селах вода попросту исчезает”, — пишет «Версия».

Стоит посмотреть, сколько в регионе потрачено на водоснабжение засушливых районов Левобережья. И сопоставить эту цифру с расходами на водопровод до территории, находящейся в пользовании семьи депутата Панкова, отмечает издание.

Чей карман ближе

У Николая Панкова не только трудолюбивая теща, сам депутат тоже работает не покладая рук. Умудряясь одновременно решать и проблемы обманутых дольщиков, и роста благополучия близких людей. “На встречах с дольщиками неизменно присутствует некий Роман Усанкин, которого СМИ называют братом депутата облдумы Юлии Литневской (фракция ЕР). И с легкой руки Николая Панкова именно его принято считать представителем инвестора”, — пишет “Бизнес-вектор”. Ранее он, по данным издания, фигурировал в местных проектах, связанных с недвижимостью, например, в 2019-2020 годах Усанкин в истории с выплатой обманутым дольщикам компенсаций. Тогда благодетелями выступили две пензенские фирмы с копеечной выручкой, получив взамен от саратовского облправительства 18 земельных участков под торговлю в топовых местах Саратова и Балаково.

В прошлом году Роман Усанкин чуть было не стал бенефициаром достройки проблемного саратовского ЖК «Победа». Он, как отмечает “Бизнес-вектор” приходил на встречи Николая Панкова с дольщиками, причем был там заявлен как представитель «перспективного инвестора», готового вложить в достройку домов 600 млн рублей. Почти на год, несмотря на многочисленные заявления депутата, передача ЖК федеральному Фонду защиты прав дольщиков была затянута. Как пишет “Бизнес-вектор”, некоторые участники рынка предполагали, что причиной затягивания процесса могли быть интересы депутата – ведь на достройке «Победы» вполне можно было заработать 200-300 млн прибыли.

Строительная отрасль для Николая Панкова, как можно предположить, вообще, любимая тема. В последние годы региональный рынок был кардинально поделен. На смену крупным холдингам, известным еще с советских времен, пришли молодые партстроители. Не те, что строят светлое будущее, а те, кто приближен к партии «Единая Россия». Их компании, зачастую не обладающие таким солидным штатом и опытом, как прежние гиганты, получили множество госконтрактов на возведение соцобъектов – детсадов, школ и бассейнов, а также благоустройство территорий.

Издание “Версия” отмечает имена “удачников”: “Дмитрий Дулепин, Дмитрий Плеханов и Андрей Воробьев – через принадлежащие или не чуждые им компании, получили множество госконтрактов на возведение детских садов и школ, благоустройство территорий. Освоив, кажется, уже под пару миллиардов рублей”. Причем, “по факту практически каждый из них обходится бюджету на несколько миллионов рублей дороже, чем мог бы. Речь идет о завышении или сметной стоимости строительства или ее увеличении уже в процессе стоимости”, — пишет “Версия”.

Так, “Детский сад на ул. Тургенева (г. Энгельс) компания «Межрегионстрой», близкая к облдепу Андрею Воробьеву, начала строить за 65,5 млн рублей, а в итоге положила в карман на 6 млн рублей больше”, отмечает издание, по данным которого, “школа в ЖК «Авиатор» (г. Саратов) стартовала с 335,7 млн рублей, а закончила на 369,3 млн рублей. ООО «Фракджет-строй», судя по всему, аффилированное все тому же Воробьеву, положило в карман дополнительные 34 млн рублей. Эта же фирма строила детский сад на пр. Строителей (г.Энгельс): начальная цена была 108,3 млн рублей, но в процессе подросла до 119,1 млн рублей. Плюсом – 11 млн рублей”.

Издание впечатлилось и заработкам энгельсского депутата Дмитрия Плеханова: “Контракт на часть работ на строительстве школы в пос. Приволжский (г. Энгельс), выигранный ООО СЗ «ПДПстрой», сначала стоил 212,7 млн рублей, а на круг обошелся в 233,9 млн рублей. Разница – примерно в 21 млн рублей. На пристройке бассейна к этой же школе Плеханов «поднял» еще примерно 9 млн рублей: контракт стартовал с 83,9 млн рублей, а закончился на 92,3 млн руб. На трех детсадах в Энгельсе принадлежащее депутату ООО сверхбюджета получило более 13 млн рублей”.

Новичок в политике Дмитрий Дулепин тоже умеет хорошо считать. “На каждом из семи выигранных им тендерах он прибавлял миллион-другой, — констатирует “Версия”. — А всего – 48 млн рублей. Кстати, не самый лучший результат в этом забеге. Получается, что Дмитрий Плеханов обошелся бюджету в дополнительные 53 млн рублей, Андрей Воробьев – аж в 190 млн рублей”.

По данным издания, эти цифры нашли подтверждение в проверке СУ СКР по Саратовской области. “Возводимая Плехановым школы с бассейном в пос. Приволжский причинила, по оценкам следователей, бюджету Энгельсского района ущерб в 23,6 млн рублей”, — пишет “Версия”, по данным которой, Энгельсское отделение партии «Единая Россия», которое возглавляет Дмитрий Плеханов, воздержалось от комментариев. Что-то не заметно было и заявлений Панкова, обычно высказывающийся даже по не таким значительным поводам. Кстати, неужели депутат не знает о проблемах со сметной стоимостью объектов, возводимых «партстроителями». Может быть, потому и не высказывается?

Балаковский прораб

Интересно, что в Балаково у депутата, как можно предположить, есть актив в виде общественницы Натальи Караман. Здесь в число обманутых попали покупатели квартир «Саратовгэсстроя». И вместо создания жилищного кооператива с последующей достройкой дома, общественница активно агитировала дольщиков брать компенсацию от уже упомянутых пензенских варягов. В Саратове даже проходили пикеты дольщиков против правительства Саратовской области и главы региона Валерия Радаева после того, как областные чиновники в поставили на паузу передачу участков пензенскому инвестору. Местную власть по сути вынуждали сделать выбор в пользу непонятного «инвестора».

Отметим, что Наталья Караман была помощником Николая Панкова в Госдуме, и, сам депутат упоминал ее в качестве одного из потенциальных лидеров Общественной палаты Саратовской области. Вероятно ли, что и в истории с дольщиками балаковская общественница действовала в пользу Панкова и его бизнес-партнеров? При этом Наталья Караман, к инициативам федеральной власти, похоже, относится весьма своеобразно: как отмечает издание “Свободные новости. FreeNews-Volga”, она год назад публиковала на сайте Change.org петицию к президенту РФ Владимиру Путину под названием «Нет поправкам в Конституцию РФ!».Также она, как пишет издание “Sutynews.ru. Сайт города Балаково”, выступала против пенсионной реформы, опубликовав открытое письмо Владимиру Путину. Вот такие, получается, соратники у видного саратовского единоросса.

То, что Балаковский район и дальше будет входить в сферу интересов Николая Панкова, можно сделать, судя по недавнему визиту спикера Госдумы Вячеслава Володина. Говоря о выделяющихся городу сотнях миллионов рублей на благоустройство и ремонт дорог. “Прорабом” процесса местные СМИ называют Панкова, а если так, то ему надо будет следить за расходование бюджетных средств. Можно предположить, что у предвыборной кампании депутата хорошие перспективы. Ведь в тандеме с такой работоспособной тещей в регионе горы можно свернуть!