Что стало реальной причиной ссоры олигарха Дмитрия Рыболовлева и арт-дилера Ива Бувье

Характер обвинений, предъявленных российскому гражданину (по происхождению) монегасскому поданному (по месту прописки) и настоящему космополиту (по реальному месту проживания) Дмитрию Рыболовлеву заставил нас более внимательно присмотреться к отдельным эпизодам бизнес-биографии этого миллиардера.

И чем больше мы вглядывались в них, тем более странными оказывались эпизоды и без того запутанной истории. Мы сейчас даже не говорим о российском этапе этой биографии, на котором вчерашний студент-медик внезапно превратился в миллиардера, получившего в распоряжение ресурсную монополию.

Речь идет о западном этапе, когда деньги не зарабатывались, а тратились. И тратились с каким-то маниакальным упорством, в результате чего Рыболовлев из состоятельного и опытного предпринимателя превратился в постоянного персонажа скандальной хроники, которого или обманывают, или преследуют правоохранительные органы разных стран.

Вершиной этой «мылодрамы» стало появление в недавнем фильме «Довод» (Tenet) опереточного злодея, который пытается изменить ход истории, уничтожив настоящее человечество в интересах человечества будущего. В образе этого персонажа и его окружения, действующего по всем лекалам классической бондианы, легко угадываются характеристики самого Дмитрия Рыболовлева.

Но кроме выдуманного сюжета и, как обычно, очень запутанных идей Кристофера Нолана в фильме фигурирует как минимум одна сюжетная линия, которая не только отражает реальность, но и связывает ее с реальным Дмитрием Рыболовлевым, а не кинематографическим Андреем Сатором.

Офшорная кладовая

Речь идет о так называемых «фрипортах» — хранилищах ценных вещей, размещенных вне таможенных зон. По сюжету фильма российский олигарх хранит там поддельную картину, а главный положительный герой пытается ее оттуда изъять, в результате чего в этом месте происходит масса интересных событий, относившихся к развитию сюжета фильма, но в итоге привлекших внимание к самому институту.

Это внимание не осталось незамеченным. После выхода «Довода» в западных СМИ появились публикации, где подробно описывалось как устроены сами фрипорты, а также пользователи этих сервисов. Что вряд ли входило в планы операторов этого бизнеса, которые всячески старались вывести фрипорты из зоны повышенного внимания журналистов и борцов с теневой финансовой системой. На протяжении долгого времени им это вполне удавалось, но объяснялось это по большей части тем, что первые фрипорты, появишиеся еще в 19-м веке, представляли собой обычные таможенные склады, в которых помещались на временное хранение самые разнообразные недорогостоящие товары — зерно, чай или промышленная продукция. Но в конце 20-го века фрипорты резко сменили ориентацию. Их стали использовать в качестве хранилищ дорогостоящих товаров — прежде всего произведений искусства. В результате старейший и крупнейший из фрипортов, расположенный в Женеве (создан в 1888 году), превратился в огромный склад произведений искусства. Там, по данным газеты New York Times, в 2016 году хранилось 1,2 миллиона произведений искусства — почти в три раза больше, чем в Лувре. Все они находятся под контролем и строжайшей охраной, которая куда более серьезная чем в любом музее мира. Большая часть произведений не покидала стен женевского фрипорта уже несколько десятилетий.

Товарная закулиса

Основная причина трансформации зернохранилищ в арт-форты состоит в том, что произведения искусства в современном мире превратились в средство сбережения из-за постоянного роста цен. Инфляция мире искусства существенно опережает рост обычных потребительских цен. Это обстоятельство, в свою очередь, делает их прекрасным и беспроигрышным средством платежа в мире богатых людей и больших сделок.

Но это самые очевидные преимущества. Есть и куда более серьезные. Прежде всего нахождение объекта искусства на таможенном складе избавляет любого участника сделки от налоговых последствий, в случае если средство платежа не покидает таможенного склада (а так обычно и происходит). Кроме того, секретность и фактическая недоступность фрипортов позволяют использовать произведения искусства в качестве оплаты в самых разных, скажем так, сделках. Раньше в этой роли активно использовались алмазы, нелегально добытые в странах Африки, но за последнее время контроль за их оборотом ужесточился. В такой ситуации фрипорты оказались вне конкуренции. Неудивительно, что они стали расти как грибы. Прежде всего в Швейцарии, где их стало четыре, затем в Сингапуре (2010-й год), Монако (2012), Люксембурге (2014) и во внутреннем офшоре США — штате Делавэр (2015).

Расширилась и номенклатура хранимых во фрипортах товаров — туда вошли коллекционные вина, драгоценности и автомобили. Фактически международная элита создала свою собственную денежную систему — вполне материальную, оставив рискованные криптовалюты для простых граждан.

Королевские амбиции

Быстрые темпы роста этого бизнеса не вызывали большого внимания у медиа до тех пор, пока маленький мирок фрипортов не накрыл большой арт-скандал. В 2015-м году, когда Дмитрий Рыболовлев обвинил своего арт-дилера в Ива Бувье в краже одного миллиарда долларов в результате целой серии сделок, в процесс которых швейцарский агент превратился в полноценного участника и действовал по принципу «купи — продай». Вся эта история в публичном пространстве преподносилась как история вороватого агента. Но у скандала была и более глубокая подоплека. Дело в том, что Ив Бувье являлся не только и не столько арт-дилером, сколько специалистом по транспортировке предметов искусства. Другими словами логистом, который, как считается, и придумал концепцию современного фрипорта. И не только придумал, но и вполне успешно реализовал ее на практике. Сначала Бувье стал крупнейшим оператором уже упомянутого фрипорта в Женеве, а затем начал строить свою империю. В ее состав вошли также упомянутые хранилища в Сингапуре и Люксембурге. А самого Бувье даже стали называть «королем фрипортов».

В этот момент в жизни Бувье и появился Дмитрий Рыболовлев.

Фрипорт для Трутнева

Как утверждает активист фонда Free Russia Foundation Илья Заславский, в 2019-м году Бувье признался в том, что реальной причиной обвинений в свой адрес стали не мошеннические сделки, а попытки Дмитрия Рыболовлева забрать у него фрипорт в Сингапуре, а затем использовать приобретенную таким образом технологию для создания аналогичного хранилища во Владивостоке. Эту историю он рассказывает в своем докладе.

В качестве обоснования своего заявления Илья Заславский ссылается на пресс-релиз, опубликованный на специальном сайте. Правда в настоящее время этот материал с сайта уже исчез.

Заславский описывает, как вице-премьер правительства РФ – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев совершил в 2016-м году в компании с Рыболовлевым визит в Сингапур, где встречался с Бувье и обсуждал перспективы создания фрипорта на Дальнем Востоке. Трутнев считается покровителем Рыболовлева со времен эпохи первоначального накопления капитала. В 2016-м году он действительно совершил визит в Сингапур, но в официальном релизе об этом визите ни о каких фрипортах и встречах с Бувье упоминаний не имеется.

В этом нет ничего удивительного. Илья Заславский — не просто активист, в 2008-м году он прославился тем, что стал первым обвиненным в России за промышленный шпионаж. Это не помешало Заславскому уехать в Лондон и там начать активную компанию за введение санкций против «кремлегархов». В уже упомянутом докладе, целью которого является (как следует из названия) выдача советов о том, каких олигархов надо преследовать президенту США Джо Байдену, Заславский утверждает, что создание фрипортов понадобилось Рыболовлеву для того, чтобы обеспечить российским олигархам возможность избежать санкции. Огромная коллекция объектов искусства, собираемая Рыболовлевым, могла быть полезным инструментом в этом деле.

Но дело сорвалось: скандал в отношениях Бувье и Рыболовлева начался в 2015-м году, когда все операции выходцев из России оказались под особым прицелом заинтересованных лиц.

В 2016-м году мир накрыла первая волна публикаций о «втором дне» фрипортов. Вышел доклад международной организации ФАТФ, где эксперты по отмыванию денег назвали фрипорт в Сингапуре рисованным объектом. В 2017-м году на фоне всех этих скандалов Бувье поспешил избавиться от своей фирмы в Женеве.

А, может, его просто попросили об этом — слишком уж громким оказался скандал в тихом мире больших денег. В этом случае совершенно неудивительно то, что западная Фемида развернулась к Дмитрию Рыболовлеву совершенно неожиданным местом. И, судя по всему, в этом самом месте может оказаться и бывший российский олигарх.

versia.ru