Какие часы можно найти в коллекции губернатора Красноярского края Александра Усса

Глава Красноярского края Александр Усс давно коллекционирует часы. Так, ранее он появлялся с люксовыми часами, стоимость которых измеряется миллионами рублей. Речь идет о часах Breitling Professional и Patek Philippe Gondolo 5098p.

Последняя модель могла обойтись губернатору примерно в 2,6 миллиона рублей. Также у него имеется архивная модель Breitling Chronomat Colt, стоимость которой составляет всего 260 тысяч рублей.

Губернатор Усс предпочитает жить в максимальном комфорте, и это ему удается, ведь его комфорт оплачивается из бюджета Красноярского края. Так, вскоре он отправится в Санкт-Петербург. Примечательно, что остановиться Александр Усс планирует в отеле Corinthia, услуги которого обойдутся бюджету более чем в 900 тысяч рублей. А передвигаться по северной столице он будет на автомобиле S-класса, на который выдели более 840 тысяч рублей.

Напомним, в Сочи красноярский губернатор тоже отдыхал в дорогом отеле. Тогда сутки пребывания в нем оценивались в 130 тысяч рублей.

Такие планы Александра Усса могут возмутить общественность, которая и так недовольна губернатором. Его успехи в последнее время не нравятся и Кремлю, что неудивительно. В Красноярском крае кипит своя жизнь, а Усс не реагирует на громкие скандалы с задержаниями чиновников. Более того, он сам некоторые скандалы может инициировать. По слухам, уголовное дело в отношении руководителей компании «Сибиряк» появилось именно благодаря губернатору. Не секрет, что с официальным собственником компании Владимиром Егоровым Усс давно поддерживает хорошие отношения, но внезапно они испортились. Самого Александра Усса связывали с компанией, предполагая, что «Сибиряк» создавал и он. Возможно, Егоров сделал что-то, что губернатору не понравилось?

Ранее в такой же ситуации оказался Анатолий Быков. Будучи бизнесменом, он находил общий язык с Александром Уссом, но в политике их взгляды разошлись. После этого следователи резко вспомнили об убийстве, которое произошло 26 лет назад. Теперь в отношении Быкова возбудили новые дела, а сам он проводит время в СИЗО. Александр Усс уже показал, что даже громкие скандалы и разбирательства в регионе не способны сместить его с губернаторского кресла.