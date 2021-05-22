Дефіцит вітаміну B12: шість симптомів, що вказують на небезпечний стан

Вітамін B12 критично необхідний для здоров’я людського організму: цей мікроелемент бере участь у виробленні червоних кров’яних тілець. Дефіцит B12 здатний позначитися на роботі різних органів. Причиною ж такого стану може стати B12 – дефіцитна (перніціозна) анемія.

Як зазначає The Express, це аутоімунне захворювання, коли антитіла атакують клітини організму, приймаючи за сторонні. В результаті падає вироблення спеціального білка, який необхідний для засвоєння і транспортування вітаміну B12. Шість можливих симптомів такого стану наступні:

відчуття втоми;

задишка навіть при легкій фізичній активності;

прискорене серцебиття;

головний біль;

знижений апетит;

роздратування в роті, на язик.

Як зазначається, в рідкісних випадках перніціозна анемія може бути вродженою, передаватися в сім’ї з покоління в покоління. Проявитися вона може тільки після 30-років, середній же вік виявлення – 60 років.

Лікування залежить від першопричини. Якщо проблема в тому, що людина недоотримує B12 з їжею, йому можуть прописати прийом вітаміну у вигляді медпрепарату. У натуральному ж вигляді він міститься в м’ясі, лососі і трісці, молоці і молочних продуктах, яйцях.