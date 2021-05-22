Архітектура майбутнього: «житловий район у лісі» для столиці Таїланду (фото)

Необхідність серйозно думати про екологію в містах розуміють уже і в Азії – можливо, колись і до України дійде.

Архітектурна компанія Foster + Partners оприлюднила плани Forestias – житлового району на краю Бангкока, в центрі якого має бути ліс.

Район має стати “взірцем” нового міського життя: поєднувати стиль життя різних поколінь, дозволяючи людям у родинах жити в близькості одне до одного так, щоб водночас задовольняти потреби від найстарших до найменших.

Школи й дитсадки будуть перемежовуватися з великими зеленими просторами для спільноти. Сподіваються, що це стане “взірцем здоровішого та щасливішого міського життя в Таїланді”.