Автомобілі можна буде розмитнювати через «Дію»

У Кабінеті Міністрів 21 травня було розглянуто проєкт, який дозволить автовласникам розмитнити автомобілі за допомогою додатку «Дія».

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram.

Проєкт розглядається під час наради в Кабміні з «Офісом простих рішень і результатів», Міністерством цифровізації та Міністерством фінансів. Проєкт був вивчений і схвалений.

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«Усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського фактора і викорінення корупції – стане поштовхом до реформи митниці», – зазначив Шмигаль.

Мінцифри та Мінфін отримали завдання опрацювати та представити остаточні пропозиції до цього проєкту.