Volkswagen Multivan зможе їздити на електриці

Продовжують з’являтися деталі про нове покоління популярного мінівена Volkswagen Multivan

Стало відомо, що одна з доступних силових установок буде гібридною.

Вона буде складатися з турбованого мотора 1.4 і електричного двигуна. Цікаво, що мікроавтобус зможе пересуватися на електричній тязі, але на невеликій швидкості. Точної інформації про «бар’єр», коли підключається звичайний двигун, немає, але швидше за все він складе 40 кілометрів на годину – це стандартна величина для машин подібного типу. Сумарна потужність силової установки – 245 кінських сил.

Зі зміною покоління Т7 повинен перебратися на модульну передньопривідну платформу MQB і позбутися механічної коробки передач: модель буде оснащуватися тільки «роботом» DSG. Яких-небудь точних деталей про зміни в зовнішньому вигляді моделі на даний момент немає.