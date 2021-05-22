Настя Каменських похизувалась розкішною фігурою на тлі океану

Популярна українська артистка Настя Каменських не перестає тішити кумирів відвертими світлинами. На цей раз жінка показала архівне фото, яке було зроблено під час відпочинку в Мексиці.

Кадр Настя Каменських опублікувала на сторінці в Instagram. Перед камерою вона позує у красивому смугастому купальнику. Співачка зображена на тлі неймовірно красивого океану. Закривши очі, вона підняла руку вгору.

Настя Каменських насолоджується сонячною погодою та демонструє розкішні форми тіла. У дописі виконавиця повідомила, що зовсім скоро вийде її новий альбом під назвою “Красное вино”.

За словами зірки, в ньому зібрані найромантичніші треки, які не залишать байдужим нікого. Шанувальники відразу оцінили архівне фото співачки. У коментарях вони залишили величезну кількість приємних слів.

За словами кумирів, вони не можуть намилуватись бездоганним тілом Насті Каменських. Фани засипали зірку українського шоу-бізнесу компліментами, оцінивши її стрункі ніжки та пишний бюст.