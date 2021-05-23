В Києві пообіцяли зменшити затори на 30%

У Києві обіцяють запровадити інтелектуальну транспортну систему (ІТС), яка дасть змогу заощадити до 30% часу учасникам дорожнього руху.

Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

«Ми розпочали консультації зі світовими компаніями, які мають досвід впровадження інтелектуальних транспортних систем і які підтверджують, що в такому місті як Київ можна швидко побудувати систему аналізу та інтелектуального управління трафіком», — сказав Костянтин Усов.

Він зазначив, що за умови якісного управління трафіком існуюча вулично-дорожня мережа Києва має додатковий резерв для підвищення пропускної здатності майже на 30%. Це означає, що за наявної кількості мешканців громадяни зможуть витрачати на третину менше часу, щоб доїхати до місця роботи чи додому.

За словами заступника голови КМДА, Центр організації дорожнього руху має всі можливості для впровадження такої смарт-системи. Працівники Центру мають доступ приблизно до 6000 камер відеонагляду для моніторингу транспортних потоків у Києві.

«Ця інтелектуальна система зможе передбачити затор ще до того, як він виникне, і перенаправити автомобільні потоки на менш завантажені ділянки доріг. Для цього не треба капітальні фінансові вкладення в будівництво розв’язок. Це можливо зробити лише завдяки інтелектуальним математичним рішенням та новим технологіям управління трафіком. Такі рішення є алгоритмічно складними, вони виробляються не людьми, а програмними комплексами, штучним інтелектом, який в режимі онлайн збирає масив інформації, аналізує його та автоматично ухвалює рішення щодо оптимізації трафіку», — повідомив Костянтин Усов.

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