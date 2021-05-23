Microsoft випустила версію Windows 10 без Internet Explore

Компанія Microsoft днями оголосила, що збирається поставити крапку в історії Internet Explorer 11 і навіть назвала точну дату остаточної «смерті» здавалося б уже «безсмертного» браузера – 15 червень 2022 року. Тепер в цьому напрямку зроблено рішучий крок – Microsoft випустила тестову збірку для учасників програми Windows 10 Insider, в якій Internet Explorer вже відсутня. Збірка 21387 доступна в каналі Dev.

Крім того, в цій тестовій збірці відключений Еко-режим в диспетчері завдань. Хоча ця функція, схоже, повернеться в майбутньому. В примітках до випуску збірки 21387 Microsoft пояснює, що ця функція була відключена, щоб поліпшити її роботу. І це далеко не єдині, хоча і найпомітніші нововведення.

До теперішнього моменту Microsoft продовжувала поставляти Windows 10 разом з Internet Explorer 11. І хоча замість давно застарілого морально Internet Explorer 11 користувачам, яким важливий саме цей браузер для будь-яких завдань, пропонується використовувати режим IE в більш сучасному браузері Edge, цей режим вимагає наявності встановленого Internet Explorer для роботи.