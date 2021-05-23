Яка група крові найчастіше зустрічається у алкоголіків?

Вчені виявили взаємозв’язок груп крові з алкоголізмом

У всьому винна кров?



Американські вчені провели ряд досліджень, щоб з’ясувати, власники якої групи крові мають найбільше шансів потрапити в алкогольну залежність.

У фокус групу потрапили представники різних національностей: жителі США і Японії. Згідно з умовами досліджень, всі вони мали проблеми з випивкою, а саме – страждали від алкогольної залежності.

Вивчивши безліч медичних карт, результатів аналізів і особистих історій, вчені прийшли до висновку, що найбільше шансів придбати згодом небезпечну звичку у володарів другої групи крові.

А ось люди, у яких перша група крові, згідно з висновками медиків, мають «вроджений імунітет» до випивки. Серед них найменший відсоток алкоголіків.

Як протистояти згубній звичці?



Аналізуючи отримані результати, вчені також дійшли висновку і про те, що змушує власників другої групи крові частіше пити спиртні напої.

На думку експертів, до згубної звички людину підштовхує специфічна особлива робота надниркових залоз, що, в свою чергу, сприяє виникненню дефіциту глюкози в крові. Відчуваючи дефіцит цукру, організм ніби змушує людину пити алкоголь. Це є компенсацією за недоотриману глюкозу.

Однак у багатьох випадках поштовхом до початку небезпечної звички послужили пережиті стресові ситуації, хвороби близьких, розлучення і інші проблеми, які поодинці пережити не так-то просто.

Вчені рекомендують власникам другої групи крові «обманювати» організм, замінюючи міцний алкоголь червоним вином. Звичайно, при помірному його вживанні. В цьому випадку вийде і вгамувати підсвідому тягу до алкоголю, і отримати користь для здоров’я (позбутися від холестеринових бляшок і налагодити правильну роботу шлунково-кишкового тракту).