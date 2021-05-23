Полиция изъяла у “Умки” и “Леши Свана” более 3,2 млн долларов ”общака”

У задержанных влиятельных «воров в законе» изъяли более 3,2 миллиона долларов США преступного «общака».

Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Как известно, в Днепре 19 мая полиция задержала одних из самых влиятельных «воров в законе» Сергея Олейника, по прозвищу «Умка», и Лашу Джвачвлиани, который известный как «Лаша Сван».

Полицейские провели около 20 обысков. Кроме более 3,2 миллионов долларов США в разной валюте, полицейские изъяли дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Установлено, что полученные средства является так называемым преступным «общаком», сбор и распределение которого контролировали «воры в законе» «Умка» и «Лаша Сван».