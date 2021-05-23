Президента украинского клуба надолго выгнали из футбола

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал президента донецкого «Олимпика» Владислава Гельзина и запретил ему на протяжении ближайших пяти лет заниматься любой связанной с футболом деятельностью.

Такое решение было принято по итогам инцидента, имевшего место во время и после матча 17-го тура между «Олимпиком» и «Шахтером» (0:1), когда владелец «олимпийцев» дважды врывался в судейскую комнату, а также допустил нецензурные выражения во время флэш-интервью главного тренера команды Юрия Калитвинцева. Как сообщил в эфире программы «Футбол NEWS» ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко, также клуб заплатит 250 тысяч гривен штрафа, а Гельзин вдобавок к реальному сроку отстранения получил еще пять лет условно.

«Никаких эмоций по поводу моей дисквалификации нет. Не меня дисквалифицировали, а в стойло поставили всех нас, кто занимается футболом и вкладывает в него деньги, всех президентов клубов. Так что отношусь к этому решению философски. Если хотят, чтобы такой гнилой футбол продолжался, я отдохну, буду жить для себя и тратить деньги на развлечения, а не вкладывать их, поддерживая отечественный футбол.

Недавно «Олимпику» исполнилось 20 лет. Мы пережили яркие эмоции. Я тоже играл, выходил с командой в высшую лигу. Пока не знаю, будет ли существовать клуб дальше. Может, да, может, нет. Я подумаю. Пока еще не знаю, возможно, буду подавать апелляцию. То, что сейчас происходит, терпеть сложно. Вся футбольная система в Украине прогнила с самого низа, до самого верха», — прокомментировал президент донецкого клуба свое отстранение в комментарии Meta-ratings.com.ua.