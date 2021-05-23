Зробити ранкову каву максимально корисною допоможе проста спеція

Сьогодні багато хто не може уявити собі початок дня без чашки чаю або ароматної кави. Вчені не перестають говорити про користь обох напоїв, проте для любителів кави знайшли простий спосіб отримати від неї ще більше бонусів для здоров’я

Секрет криється в приправі, яка є однією з найвідоміших і найцінніших у світі – шафран. Це “кулінарне золото”, як називають його французи, отримують з квітки крокусу. Через складність виробництва спеція вважається однією з найдорожчих в світі. У шафрану виразний, але м’який смак, крім того, він має низку важливих переваг для здоров’я.

Шафран може знімати спазми, стимулювати лібідо, запобігати деменцію і знижувати кров’яний тиск. Ще одна перевага полягає в здатності боротися з депресією і покращувати настрій. За ці властивості шафран також називають “сонячної спецією”.

Щоб приготувати смачну каву з шафраном, приправу потрібно додавати в неї, попередньо розтерши в порошок. Для отримання ще більше користі можна додати корицю і мед.