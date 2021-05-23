Кандидат в президенты Монголии «косплеит» Путина перед выборами

Монгольский политик поплавал с аквалангом, сфотографировался с военными и повторил поездку российского лидера на лошади, ставшую мемом.

Перед выборами в Монголии экс-премьер Ухнаагийн Хурэлсух начал пиариться, повторяя действия президента России Владимира Путина. На это обратил внимание блогер dambiev в LiveJournal.

Избирательная кампания по президентским выборам в Монголии начинается 24 мая 2021 года. Местные блогеры заметили, что лидер Монгольской Народной партии начал фотографироваться в стиле Владимира Путина. Они опубликовали кадры для сравнения, на которых Ухнаагийн Хурэлсух действительно неоднократно повторял образы Владимира Путина.

Так для одного из кадров бывший премьер разделся по пояс и забрался на лошадь с ружьем за спиной — подобное фото с российским президентом стало мемом в социальных сетях. На других снимках Ухнаагийн Хурэлсу плавает с аквалангом, катается на мотоцикле, делает селфи с военными, стреляет из снайперской винтовки и едет за рулем грузовика, практически полностью повторяя за Владимиром Путиным. Вероятно, таким образом он решил добиться популярности среди монгольских граждан.

Ухнаагийн Хурэлсу был премье-министром Монголии до января 2021 года и уволился после скандала с роженицей, заболевшей коронавирусом. По данным агентства «Монцамэ», женщину увезли в больницу без обуви и теплой одежды, после этого в Улан-Баторе вспыхнули протесты, участники которых обвиняли правительство в «бесчеловечном отношении» к пациентке. В связи с этим в отставку подали вице-премьер Янгу Содбаатар и министр здравоохранения Тогтмол Мунхсайхан.