400 полицейских все еще не могут поймать бельгийца, решившего «отомстить» за локдауны и прививки

К поискам привлекли и 20 единиц военной техники. «Бельгийский Рэмбо» скрывается в 80 км от штаб-квартиры НАТО.

В Бельгии продолжается операция по поимке 46-летнего военнослужащего Юргена Конингса, угрожавшего насилием вирусологу Марку ван Рансту, который отвечает в стране за борьбу с коронавирусом. Местное издание vrt.be сообщило, что для поисков беглого инструктора по стрельбе задействовали 400 полицейских. В поисковой операции задействованы также силовики из Германии и Нидерландов, т.к. события разворачиваются в приграничной полосе, в 80 км от штаб-квартиры НАТО.

Также, по информации журналистов, к спецоперации привлекли 20 единиц военной техники. В последние дни поиски проводились, в основном, в национальном парке Хоге-Кемпен в Лимбурге. Зону в 20 километров тщательно обследовали, однако это не принесло каких-либо результатов.

Накануне полиция также провела обыски в доме Конингса в городе Дилсен-Стоккем.

Сообщается, что беглый военный неоднократно бывал на боевых миссиях — в Афганистане, Боснии, Косово и Ираке. Власти называют его «потенциально опасным экстремистом».

В то же время, отмечает ресурс vrt.be, некоторые бельгийцы встали на сторону беглого военного. Пользователи Facebook создали группу, в которой открыто поддерживают Конингса, и число ее подписчиков продолжает расти. Социальные психологи утверждают, что это свидетельствует о недовольстве, которое имеется у части бельгийцев. Некоторые местные жители даже начали называть его «Рэмбо».

«Конечно, люди различаются, но, в первую очередь, его экстремистские идеи достойны осуждения. Мы не можем двигаться вперед с подобным в обществе. Я думаю, что люди, которые делают его героем, персонажем «Рэмбо» или героем кино, ошибаются», — прокомментировал эту ситуацию министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден.