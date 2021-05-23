Алишер Усманов занял шестую строчку богатейших людей Великобритании

Алишер Усманов занял шестую строчку рейтинга богатейших людей Великобритании по версии The Sunday Times. Он поднялся на одну строчку в сравнении с рейтингом 2020 года. Его состояние оценивается в $18,4 млрд, добавляет Forbes.

Всего в рейтинге из 250 имен вошли 15 уроженцев СССР.

Восьмое место в списке The Sunday Times занял владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович (год назад был 12-м, состояние $15,4 млрд по Forbes Real-Time). В первой двадцатке оказались также совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман (11-е место, за год не изменилось, $15,4 млрд по Forbes Real-Time) и Герман Хан (20-е место, в прошлом году в рейтинг не входил, $10 млрд по Forbes Real-Time), а третий совладелец банка Алексей Кузьмичев F 24 занял 34-е место (в прошлом году в рейтинг не входил, $7,7 млрд по Forbes Real-Time).

Новичками в списке The Sunday Times 2021 года стали основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы — братья-миллиардеры из Вологды. Они вместе заняли 32-ю строчку. Согласно Forbes Real-Time, состояние Дмитрия и Игоря оценивается в $7,9 млрд у каждого.

Список миллиардеров в Великобритании увеличился за год на 24 человека, заметила The Sunday Times. Это самый значительный прирост за 33 года, на протяжении которых газета составляет рейтинг. Суммарное состояние миллиардеров в списке за год выросло почти на 22%.