Александр Слобоженко: необыкновенный паразит

Кто заманивает «лохов» в подпольные онлайн-казино под носом у Киберполиции, налоговой и СБУ.

За пределами мира IT об этом нагловатом юноше с экстравагантной прической и умилительным «надднепрянским» акцентом мало кто знает. Кроме, наверное, небольшой группы оперативников СБУ и следователей Госфиска, пишет в своей статье для «ОРД» главный редактор проекта CRiME Андрей Карпинский. Но в сфере интернет-маркетинга Александр Слобоженко – гуру «арбитража», основатель суперуспешной на этом поприще команды Traffic Devils, а в довесок ко всему – мотогонщик-чемпион. Его приглашают выступать на форумы «айтишников», у него берут интервью узкопрофильные блоггеры и специализированные интернет-издания.

Им восхищаются, ему завидуют и пытаются подражать. Ведь он – образец успеха. Александр Слобоженко ворочает миллионами и купается в роскоши. Но как его фанаты, так и эксперты, интересующиеся мнением этого молодого человека, стараются игнорировать одну существенную деталь: то, чем занимается Александр Слобоженко, не совсем арбитраж. В среде интернет-маркетологов это называется «черным арбитражем».

Арбитраж трафика – привлечение покупателей за процент от продаж.

«Белый» арбитраж – продвижение интернет-магазинов, банков, онлайн-игр и прочих законных продуктов легальными способами.

«Чёрный» арбитраж – продвижение онлайн-казино, букмекерских контор, средств для похудения и прочих не совсем легальных и нередко незаконных продуктов и услуг, которые, кроме всего прочего, вводят пользователей в заблуждение. Методы продвижения тоже сомнительные: обычно это обход запретов цифровых платформ (Google AdSense, Facebook и проч.) на рекламу сомнительных товаров и услуг. Иногда «чёрный» арбитраж тесно связан с организованной преступностью.

Впервые на имя этого персонажа я наткнулся в процессе исследования проблемы мошенничества в интернете с авторскими правами (см. статью «Украинская организованная преступность и «забвение» в Google»). Александр Слобоженко был одним из десятков, скажем так, непростых украинских граждан, «скелеты в шкафу» которых кто-то пытался удалить из поисковой выдачи Google.

Тогда Слобоженко промелькнул в малозначительных эпизодах, и я решил в статье о нем не упоминать – слишком ничтожным он показался в сравнении с другими матерыми «комбинаторами», вычищающими своё тёмное прошлое из крупнейшего поисковика. Однако пару недель назад я случайно наткнулся на заметку о том, как Служба безопасности Украины обижает хорошего мальчика Сашу. И мне стало немного интересно.

Обыски в офисе Александра Слобоженко на столичном Крещатике, проведенные СБУ в июле и сентябре прошлого года, немного взбудоражили украинских «айтишников». Об обысках не очень много, но говорили. Однако было абсолютно непонятно, что и почему искала спецслужба у нашего «вундеркинда». Будучи заинтригованным, автор этих строк промониторил ленту новостей «конторы» за заданный период (на всякий случай дважды) и никаких упоминаний, которые хотя бы косвенно, но явно указывали на «фирму» Слобоженко, я там не нашел.

И мне стало интересно по-настоящему. Я стал рыть глубже. Попадались лишь ничтожные крупицы полезной информации и горы «шлака», набросанные самим Слобоженко. Однако при сопоставлении доступных данных получилась, на мой взгляд, достаточно увлекательная история.

Итак, согласно имеющейся в открытом доступе информации, Слобоженко Александр Александрович родился в 1998 году. Вырос в селе Белогородка Бучанского района Киевской области. Как утверждается, биологический отец участия в воспитании этого талантливого мальчика не принимал (хотя, не факт, что он гордился бы тем, что выросло), причина этого нигде не упоминается. В 2014-м году в возрасте 16 лет, согласно данным информационной системы «Конкрус», поступил в государственный «Киевский колледж связи» на специальность «разработка программного обеспечения».

Во всемирной паутине остались упоминания о нашем герое, согласно которым зарабатывать в сфере IT (точнее, в «теневой» области этой сферы) Александр Слобоженко начал, как минимум, за два года до вступления на профильный факультет учебного заведения, когда ему от роду было где-то лет четырнадцать. Упоминания эти, хоти и тщательно вычищаются из сети, всё ещё попадаются в комментариях на форумах, посвященных мошенничеству в интернете. Например, здесь.

В интервью профильным изданиям Александр Слобоженко о начале своей карьеры «гуру арбитража» вспоминает очень кратко и обтекаемо. Мол, «зарабатывал в киберспорте». И больше никакой конкретики.

Злые языки, в свою очередь, клевещут, что интерес, и не совсем спортивный мальчик проявлял к игре Wоrld of Tanks (WOT, «Мир танков»), а механика заработка Слобоженко строилась на достаточно мудреный, как для 14-летнего пацана, схемах «кидалова» (автор даже сомневается, что герой повествования придумал их сам).

Эта игра бесплатна лишь условно. Грубо говоря, если игрок хочет, чтобы его боевые машины «прокачивались» быстрее и ставали мощнее, ему придется платить. Причем, деньги не совсем символические. И народная молва приписывает Слобоженко создание «фейковых» игровых онлайн-магазинов, где наивным игрокам предлагают купить игровую валюту («золото»), уникальные «прокачанные» танки, «продвинутые» запчасти к ним и т.п. гораздо дешевле, чем в самой игре. Многие, особенно стесненные в средствах подростки, «велись» и отправляли карманные деньги на подставные e-кошельки, взамен получая ровным счетом ничего. Примечательно, что один из таких «фейковых» танк-шопов, контроль над которым приписывали Слобоженко, работает до сих пор.

Другие источники упоминают о более сложной схеме, к которой, по крайней мере, якобы имел отношение Александр Слобоженко. В ней на игровые аккаунты «геймеров» действительно перечислялось «золото», причем платить им приходилось из своего кармана лишь полцены. И это при том что в самой игре таких скидок на внутреннюю валюту не существует. В чем подвох? Разъяснение есть на официальном сайте Wоrld of Tanks.

Но мы остановимся на этой схеме детально, поскольку есть основания полагать, что Александр Слобоженко, возможно, применяет её элементы до сих пор, только в другом бизнесе.

Итак, допустим, Слобоженко игровое «золото» доставал «геймерам» чуть ли не за полцены. То есть, получается, брал на игровой платформе за 100% стоимости, а отдавал, грубо говоря, за 50%. Фокус в том, что, как клевещут, Слобоженко использовал при покупке «золота» на WOT украденные хакерами данные чужих банковских карт, а деньги, полученные от игроков, по цепочке e-кошельков обналичивались.

Мошенничество с платежными картами, кардинг (от англ. carding) — вид мошенничества, при котором производится операция с использованием платежной карты или её реквизитов, не инициированная или не подтверждённая её держателем. Реквизиты платежных карт, как правило, берут со взломанных серверов интернет-магазинов, платежных и расчётных систем, а также с персональных компьютеров.

Владельцы этих карт скорее рано, чем поздно спохватывались, и таки получали краденные деньги назад, а игровые аккаунты, которые «прокачивались» с помощью «грязного бабла», блокировались администраторами игры навсегда. В итоге в дураках и в роли подозреваемых оказывались «геймеры», соблазнившиеся «халявой» — ведь деньги со «взломанных» карт де-факто использовались от их имени и в их интересах. Поговаривают, одураченные «лохи» объединились и вроде как выяснили, что их обидчик носит фамилию Слобоженко, даже нашли его адрес проживания и собирались к нему наведаться с целью нанесения телесных повреждений. Но понемногу всё утряслось, а следы скандала процентов на 99,99% вычищены из интернета. Хотя, повторюсь, один из фейковых танк-шопов всё ещё продолжает работать и качать «бабло» из недотеп-«танкистов».

Подпольная «империя» и уголовные дела

Доподлинно известно со слов самого героя повествования, что на так называемый «арбитраж» он полностью (или почти полностью) переключился в 2017 году. Тогда он стал «оунером» (хозяином) команды «арбитражников» под названием Traffic Devils.

Команда Слобоженко, как и большинство ей подобных, состоит из людей разных специализаций. Подробнее о них можно почитать, например, здесь, я же постараюсь сосредоточиться на сути, чтобы не перегружать текст.

Итак, основная цель команды – добыть трафик. То есть, обеспечить приход посетителей на сайт заказчика (рекламодателя, «рекла») . Причем не чтобы посетитель зашел просто так поглазеть. «Реклы» платят Слобоженко за конверсии, то есть определенные действия. Александр Слобоженко не скрывает, что 80% его клиентуры – онлайн казино (держите в уме, что в Украине эти конторы нелегальны от слова совсем). То есть, наш герой получает процент с каждой копейкой, которую доверчивые граждане, завлеченные «дьяволятами» Слобоженко в сетевое гнездо порока, запихивают в виртуальный игровой автомат или рулетку.

Судя по озвученным «главдьяволом трафика» цифрам (порядка $1 млн оборота/месяц и 50 тыс. конверсий/месяц), онлайн казино отчисляют ему от 30% до 50% среднеразмерного депозита привлеченного лудомана (повторюсь, подсчет крайне приблизительный). То есть, львиная доля внесенных игроком денег распределяется в пользу Александра Слобоженко (или подобному ему дельцу) еще до того, как была сделана ставка. Что тут можно говорить о шансах игрока выиграть?

Напомню: то, чем занимается группировка Traffic Devils – «черный арбитраж». Это продвижение нелегальных продуктов, в чем ни одна нормальная платформа (например, Facebook или Google) брать участия очень, очень не желает. Если администрация платформы замечает, что с какого-то аккаунта продвигается, например, «казиношка», – аккаунт летит в «бан», а находящиеся на его счету деньги замораживаются. Навсегда.

Тут для совсем непосвященных нужно подчеркнуть, что за продвижение как на ФБ (и в других соцсетях), так и в поисковиках нужно платить самим платформам. То есть, «дьяволятам» Слобоженко, прежде чем деньги потекут к ним от «рекла», нужно вложить какие-то свои средства. Разница между вложенным и отдачей – прибыль. Естественно, тут всегда присутствует риск уйти в глубокие «минуса», и чтоб его свести до минимума (а чистый доход до максимума) целесообразней использовать, скажем так, не совсем свои деньги. Например, как в схеме с игровой валютой в Wоrld of Tanks.

Нужно отметить, что Traffic Devils, по словам самого «главдьявола», обрабатывает лохов не только на постсоветском пространстве, но и в ЕС, Канаде и странах третьего мира. ФБ, Google либо другая включенная в схему платформа скорее рано, чем поздно заметит, что кто-то пытается её околпачить. Ведь за этими процессами у них люто следят специально разработанные постоянно обновленные сложные «боты», которые, в случае подозрительной активности, подают сигнал специально обученным людям. И если, к примеру, с какого-то аккаунта продвигается контент с признаками политической рекламы, таргетированный на США, но оплачивается он банковской картой, эмитированной, допустим, «Сбербанком» на имя жителя Калуги или «Приватом» на субъекта из Бердичева, то сразу зажигаются красные огоньки, и платформа начинает собственное расследование. А юристы в её главном офисе начинают думать, куда передавать результаты расследования – в прокуратуру или ФБР.

Так или иначе, платформа с большой долей вероятности может отказаться работать с банковской картой, реквизиты которой замечены в подозрительной активности. Оформлять новую карту после каждой блокировки аккаунта (тем более, если нужна карта с «привязкой» к ЕС, Канаде, Индонезии и т.п.) – хлопотно и накладно. Нужно как-то оптимизировать эту часть процесса. И тут на помощь приходит опробованный Слобоженко (возможно) ещё в отрочестве старый добрый кардинг.

Ворованные данные банковских карт стоят относительные копейки, соответственно, когда злоумышленник платит с такой карты один доллар, фактически из его кармана уходит от силы несколько центов.

Но тут есть еще один крайне занятный аспект. Поскольку деятельность Слобоженко и ему подобных в ФБ, Google, на Play Market, AppStore и т.д. сами платформы считают по умолчанию противоправной, аккаунты дельцов в случае обнаружения «замораживаются» автоматически.

Как выходят из ситуации «черные арбитражники»? Они стали мастерами по части обмана цифровых платформ. Они содержат полноценные «ботофермы», где взращивают пачками фейковые аккаунты, через которые «льют трафф» (так у них называется этот процесс), то есть завлекают «лохов» и их деньги в сети своих нанимателей. Как только платформа «блочит» один скомпрометированный аккаунт, его эстафету тут же подхватывает другой, правдоподобно похожий на реального человека и вполне законопослушно существоваший достаточно длительное время.

Согласитесь, очень находчиво. Но эти уловки могли сыграть со Слобоженко дурную шутку.

Во-первых, Александр Слобоженко откровенно рассказывает, что порядка 80% его заработка – трафик для «гемблинга», т.е. продвижение «казиношек». Но что составляет остальные 20% — так до конца и непонятно. Во-вторых, технологии «ботоводства» и манипулирования поведением в соцсетех Traffic Devils использует аналогичные тем, что и спецслужбы. Особенно вражеские для «раскачки хохлов». Например, подразделения ПсО из Управления «12-бис» ГУ ГШ РФ. А тут ещё в прошлом году Александр Слобоженко торжественно объявил о расширении своего бизнеса и открытии новых офисов в Москве и Санкт-Петербурге.

Не знаю, как еще больше Саша Слобоженко мог бы привлечь к себе внимание контрразведки? Разве что, пожалуй, украсив свой суперкар McLaren 650S Spider Liberty Walk, рёвом которого он иногда будоражит сон столичных обывателей, «колорадскими» лентами и надписью «Путин, введи войска!»

Итак, в прошлом году к нему «постучались» из СБУ. Причем, дважды – сначала в июле, затем в сентябре. Обыскали и ушли. Что искали и что нашли – тайна, покрытая мраком. В среде айтишников роптали, что рейды были вызваны патологической нелюбовью «конторы» к айтишникам. Ходили слухи, что мальчика просто обилечивали. Сам мальчик рассказывал (см. видео выше), что так и не понял, что это было, и что ему пришлось уйти в запой и не показывать носа на улицу без вооруженной охраны. И, что характерно, с прошлого года каждого «новобранца» команды Traffic Devils по личному распоряжению Александра Слобоженко начали поголовно тестировать на полиграфе.

Александр Слобоженко пытается убедить свою «целевую аудиторию», что обыски в Traffic Devils – небольшое недоразумение. Это далеко от правды. Как и то, что Сашей Слобоженко интересуется только «контора».

26 июня 2020 года, за пару недель до того, как в его пафосный офис на Крещатике вломились люди в балаклавах и с автоматами, следователь Следственного управления ГУ Госфиска в городе Киеве зарегистрировал уголовное производство № 42020100000000256 по признакам ч.3 ст.212 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупных, грубо говоря). В рамках этого дела 17 июля прошлого года у Слобоженко был проведен обыск, в результате которого в руки следователей-фискалов попало, стоит полагать, кое-что интересное (со списком изъятого можно ознакомиться, например, в этом постановлении суда). Меня же в перечне изъятого заинтересовали два документа: некие справки двух обществ с ограниченной ответственностью «Офелия» и «Смарт-инвест». Никакой видимой связи со Слобоженко у этих «ооошек» нет, кроме факта наличия у него выданных ему «довідок». Но то обстоятельство, что обе фирмы были зарегистрированы аккурат в те же периоды, когда у Traffic Devils чуть ли не удваивались обороты и прибыли (2018 и 2019 годы), может дать «зацепки» для новых журналистских расследований.

Сейчас же стоит обратить внимание на другое обстоятельство. Выступая в специализированных интернет-изданиях и на форумах коллег по бизнесу, Александр Слобоженко как бы мимоходом подчеркивает, что работает абсолютно легально. А это, скажем прямо, брехня.

В реестрах встречаются упоминания Слобоженко Александра Александровича лишь дважды. В первый раз – в базе данных Украинского института интеллектуальной собственности. 02.07.2020-го Александр Слобоженко подал заявку № m202012898 на регистрацию торговой марки «Traffic Devils». Что примечательно, под этой торговой маркой, судя по заявке, Александр Александрович намерен предоставлять невероятное количество услуг, начиная с подписки газет и журналов и заканчивая ведением бухгалтерских книг и сдачей в аренду копировальных аппаратов.

Второе упоминание – в Едином госреестре. Согласно данным сервиса Clarity Project, 29 июля 2020 года было зарегистрировано физическое лицо-предприниматель «Слобоженко Александр Александрович». На минуточку: Слобоженко легализировался в качестве ФЛП (ФОП) не в 2017-м, когда, по его словам, создал «банду» Traffic Devils, не в 2019-м, когда его оборот (опять же, по словам самого Слобоженко) стремительно рвался к отметке в $1 млн/месяц. А спустя какое-то время после возбуждения уголовного дела, в котором фигурирует Слобоженко, и после «визитов» фискалов и «казбеков».

Честно говоря, я не могу объяснить эту аномалию. Пока не могу.

Так или иначе, пребывание под «уголовкой», похоже, особо не повлияло на образ жизни нашего героя. Более того, он им кичится и сам разгоняет заметки о нём в сетевых СМИ. Так, в феврале этого года Александр Слобоженко «засветил» свои «покатушки» на Rolls-Royce в Дубае. Совсем недавно, в марте, он «слил» в СМИ намеренье поменять свой дорогущий McLaren на чуть поновее и подороже. (Я бы это списал на тщеславие молодого человека, если бы незадолго до PR-волны об «успешном миллионере» Слобоженко чья-то заботливая рука не вычистила из поискового индекса остатки компромата про Слобоженко).

Очень нужный человек

И тут мы подходим к размышлениям, которые попросту не могут не возникнуть у автора и читателей.

Александр Слобоженко является значимым звеном многомиллионной индустрии нелегального игорного бизнеса (тут мы делаем различие между лицензированной «игоркой» и подпольными «конторами»), участие в котором уголовно наказуемо. Здесь просматриваются не только признаки незаконной предпринимательской деятельности и уклонения от уплаты налогов. А кое-чего посерьезнее. Тем не менее, Александр Слобоженко не сидит в тюрьме, а раскатывает на суперкарах и отдыхает на курортах для миллионеров.

Изучая доступную информацию о деятельности Слобоженко, я обратил внимание на один нюанс. Основная прибыль (а это миллионы долларов) от всей схемы, в которой, повторюсь, Саша – всего лишь одно из звеньев, приходится на самый конец цепочки, её верх. Это – конечные бенефициары и «крыша» подпольных онлайн казино. На той стороне, в принципе, плевать, кто конкретно загоняет в их сети табуны лохов. Но Саша – один из крупнейших игроков в своем «дивизионе» индустрии (по слухам, через него проходит львиная доля казиношного «трафа» из бывшего «совка»), и если его «закроют», кто-то может потерять большие, очень большие деньги. К тому же, каким бы сельским выскочкой-дурачком кому-то не казался Александр Слобоженко на видео, он явно рассказывает на публику гораздо меньше, чем знает.

Так что, волне возможно, продолжение следует.

Андрей Карпинский, CRiME

