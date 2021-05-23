Валідатори та кондиціонери: у Києві оголосили нові вимоги для маршруток

У Києві оголосили конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляють на сайті відомства.
Серед нових умов:
- валідатори для е-квитка та GPS-системи;
- більша доступність автобусів для маломобільних пасажирів і людей з інвалідністю;
- спеціальна форма для водіїв;
- заборона звукового та візуального забруднення;
- мінімум 5 спеціальних кнопок зупинки на вимогу;
- кондиціонер і система обігріву;
- додатковий простір для перевезення крісла колісного чи дитячого візка або велосипеда;
- автоматичне оголошення зупинок українською й англійською мовами, яке дублюватиметься на електронному табло всередині та зовні салону.
Також у салоні має бути інформаційний стенд із фотографією водія, номером автобуса та контактами для зворотного зв’язку. Це дасть можливість пасажирам надсилати пропозиції або скарги швидше.
Для участі в конкурсі перевізники мають подати автобуси із загальною пасажиромісткістю не менше 50 місць. Транспорт повинен відповідати екологічним вимогам стандарту Євро-5.
Конкурс відкритий для всіх, хто може гарантувати дотримання нових умов. Старі маршрутні автобуси їздитимуть до завершення терміну дії попередніх договорів.