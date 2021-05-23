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Стало відомо, коли у Києві відкриють метро на Троєщину

23.05.2021

Мер столиці Віталій Кличко назвав дату запуску гілки метро на Троєщину

Міський голова столиці Віталій Кличко розповів, коли запустять гілку метрополітену на Троєщину. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на етер програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

За його словами, до кінця цього року відкриють автомобільне сполучення на Подільсько=Воскресенському мості, а метро на Троєщину відкриють за 4-5 років через величезний об’єм робіт.

Мер зазначив, що в 2022 році завершать роботи на гілці метро, яка проходить мостом. Після цього буде готова документація щодо проєкту і можна буде розпочинати будівництво.

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