У Києві за добу майже 300 нових випадків коронавірусу

У Києві станом на ранок суботи, 22 травня, зафіксовано 204 078 підтверджених випадків захворювання на Covid-19 (+298 упродовж минулої доби).

Про це на своїй сторінці в Facebook написав столичний мер Віталій Кличко.

За його словами, захворіла 171 жінка віком від 18 до 87 років, 103 чоловіки віком від 18 до 86 років, 13 дівчаток від 18 днів до 17 років та 11 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Найбільше нових випадків інфікування зафіксували в Солом’янському (93), Святошинському (56) та Дніпровському (33) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 33 пацієнтів. Окрім того, 126 осіб потрапили до медзакладів із підозрою на коронавірус та з пневмоніями.

Одужали протягом доби 1934 особи, водночас 10 хворих померли. Усього від початку пандемії Covid-19 забрав життя 5004 киян, подолала небезпечну недугу 142 201 особа.

В Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них – 269 дітей та 108 медпрацівників.