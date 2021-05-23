Засновник Telegram пішов з Facebook

У мережі звернули увагу на те, що засновник популярного месенджера Telegram Павло Дуров пішов з соціальної мережі Facebook.

Перехід на сторінку глави Telegram в Facebook – недоступний. При цьому сам Дуров не став коментувати цю подію, так само як і пояснювати, чому саме обумовлено видалення облікового запису в найбільшій соцмережі. Варто відзначити, що звернули увагу на це в мережі тільки зараз, а коли саме засновник Telegram видалив свій профіль – невідомо.

Нагадаємо, що кількома раніше Дуров розмістив в своєму Telegram-каналі новий пост, в якому перерахував ключові недоліки iPhone. Зокрема, він розкритикував в смартфонах Apple дисплей з частотою оновлення 60 Гц, жорстку монополію компанії-виробника, а також те, що в якості бекап-додатки за замовчуванням виступає лише iCloud. Крім іншого власників смартфонів американської Apple він назвав рабами.