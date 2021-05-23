Які продукти не можна їсти на голодний шлунок

Дієтологи попереджають, що вживання деяких продуктів натщесерце може привести до збоїв в травній системі

Небезпечні овочі

Любителів снідати салатами хочемо застерегти: з ранку овочі в сирому вигляді можуть привести до печії. Справа в тому, що вранці наш організм тільки прокидається, зі свого запасу недостатньо шлункового соку, щоб перетравлювати кислоту, яка міститься в сирих овочах. В першу чергу, це стосується огірків, будь-якої зелені і помідорів. Особливо помідорів. Дубильна кислота при контакті з шлунковим соком підвищує кислотність настільки, що може привести до виразки.

Здобна випічка, солодощі та десерти



На голодний шлунок не кидайтеся в булочну . Дріжджі сильно дратують стінки шлунка, і це може викликати підвищене газоутворення.

Забивати голод солодким теж не варто – солодка їжа викликає викид інсуліну. А це дуже не подобається нашій підшлунковій залозі. Вона починає працювати в аварійному режимі. При тривалому вживанні солодощів натщесерце з’являється загроза захворіти на цукровий діабет.

Хочете перекусити? Для цього ідеальний фрукт – груша, її груба клітковина прекрасно впливає на роботу кишечника. Але тільки в тому випадку, якщо ви перед цим щось поїли. Як десерт вона прекрасна! А на голодний шлунок дає відчуття тяжкості і може пошкодити слизову.

З бананом теж слід бути обережним. Якщо хочете банан з’їсти на сніданок, то вживати його краще з кашею або зробити собі банановий смузі. Магній, яким багаті банани, натщесерце засвоюється організмом дуже швидко. А для серцевого м’яза це зайва загроза.

Йогурт і інші кисломолочні продукти



Справедливості заради відзначимо, що особливої ​​шкоди йогурт або кефір натщесерце не приносять, але і користі від них небагато. Соляна кислота, яка міститься в шлунку, здатна вбити всі корисні бактерії, тому така їжа перетворюється для організму просто в баласт.