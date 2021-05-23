Виталик Бутерин: биткоин может уступить первенство Ethereum

Главная криптовалюта нуждается в совершенствовании технологической базы для улучшения энергоэффективности, считает сооснователь крупнейшего по капитализации альткоина

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин в интервью CNN допустил, что биткоин может уступить первенство крупнейшему по капитализации альткоину. По мнению Бутерина, главная криптовалюта нуждается в совершенствовании технологической базы для улучшения энергоэффективности. Также разработчик напомнил о скором переходе Ethereum на консенсус Proof-of-Stake (PoS), который снизит потребление электроэнергии и комиссии за транзакции в сети.

Ранее за низкую энергоэффективность и неэкологичность биткоин критиковал генеральный директор Tesla Илон Маск. По этой же причине его компания временно отказалась от продажи электромобилей за криптовалюту. Также Маск называл безумным уровень потребления электроэнергии биткоином.

Переход Ethereum на консенсус Proof-of-Stake состоится в рамках обновления блокчейна до версии 2.0. Суть PoS заключается в том, что работоспособность сети обеспечивают владельцы цифровых монет, а не майнеры, поэтому алгоритм не требует больших вычислительных мощностей. За обслуживание сети владельцы токенов получают вознаграждение. Этот процесс называется стекингом.