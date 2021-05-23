Госдума: причастным к экстремистским организациям вообще запретят куда-либо избираться

В Госдуме предложили ужесточить законопроект о запрете избираться в Госдуму лицам, причастным к экстремистским организациям, — сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли к проекту закона поправку, которая запрещает таким лицам вообще куда-либо избираться. С текстом поправок ознакомился ТАСС.

По данным агентства, согласно тексту поправки, ограничение избирательного права лиц, признанных судом причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, коснется избрания на все выборные должности. Лица, которые выражали поддержку экстремистским и террористическим организациям, в том числе в интернете, могут считаться причастными к их деятельности, считают единороссы. Положения об ограничении права участвовать в выборах всех уровней коснется участников, членов, работников и других лиц, в действиях которых вступившим в силу решением суда установлена причастность к деятельности экстремистской или террористической организации. Под причастностью предлагается понимать «непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической».

Также причастными к экстремистской или террористической организации могут считаться лица, которые «выражали поддержку целям и формам организации, признанной экстремистской или террористической, а также отдельным мероприятиям такой организации». При этом поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в интернете, в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

Как пишет ТАСС, Клишас и Крашенинников предлагают распространить запрет на избрание на любую выборную должность в течение трех лет на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку.

18 мая депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, избираться в нижнюю палату парламента. За принятие данного проекта закона проголосовали 293 депутата, против — 45, воздержались от голосования два народных избранника.

Соавтор законопроекта единоросс Василий Пискарев ранее говорил, что спешка с принятием проекта закона связана с желанием парламентариев успеть до выборов в сентябре этого года. По регламенту, законопроект должен минимум 20 дней «отлежаться» в комиссии, чтобы с ним успели ознакомиться депутаты. Однако если принимать его с учетом всех требований, у депутатов осталось всего одно пленарное заседание для принятия закона, и они бы просто не успели его провести до назначения выборов.

Законопроект предполагает запрет на участие в думских выборах любых лиц, связанных с деятельностью организаций, признанных экстремистскими. Причем коснется он не только руководителей, рядовых участников или волонтеров, но вообще всех, кто оказывал организации финансовую, консультационную, материальную или «иную помощь». При этом речь идет о периоде за три года до того, как организация была признана экстремистской. Таким образом, закон будет иметь обратную силу.

Кроме того, законопроект определяет временные рамки, на которые вводится запрет на избрание в Госдуму, — учредители и руководители экстремистских организаций разного уровня не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов в депутаты в течение пяти лет, а рядовые участники, работники и иные лица, причастные к деятельности такой организаций, например финансировавшие их, в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.