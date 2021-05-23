Активист «Артподготовки» сообщил о серьезных проблемах со здоровьем в тагильской колонии

Активист «Артподготовки» (организация признана экстремистской и запрещена в России) Олега Дмитриев испытывает трудности в исправительной колонии № 5 Нижнего Тагила, где он отбывает наказание в виде 7 лет лишения свободы, которые суд назначил ему по обвинению в подготовке теракта в центре Москвы.

Как рассказала Znak.com правозащитница Галина Королева, еще в 2019 году Дмитриев сломал ногу и из-за отсутствия нормальной медицинской помощи до сих пор ходит с трудом.

Дмитриев сломал ногу еще в СИЗО «Бутырка», до приговора. В Боткинской больнице ему наложили лангетку, сделали снимок и отправили обратно в изолятор. В сентябре 2019 года, через четыре месяца после травмы его привезли в колонию Нижнего Тагила для отбывания срока. По словам Королевой, в ноябре его привезли в Екатеринбург, в тюремную больницу, но только на два рабочих дня: ему сделали рентген, который подтвердил, что кости срослись, а потом отправили обратно в Тагил.

«Справка составлена небрежно, упоминается то левая, то правая нога. Нога ниже колена просто болтается, у него очевидно порваны связки, но какие — неизвестно. В марте и апреле 2020 года Дмитриев писал жалобы о состоянии здоровья с ходатайством об обследовании. Его постоянно отправляют в ШИЗО за непосещение столовой. А он не может ее посещать — она находится на втором этаже, куда он физически не может подниматься по лестнице», — рассказывает Королева.

По ее словам, московские правозащитники направляли в Европейский суд по правам человека жалобу на условия содержания Олега Дмитриева, но получили отказ.

Напомним, Московский окружной военный суд приговорил Олега Дмитриева и Сергея Озерова к 8 годам колонии строгого режима, а Олега Иванова — к 7 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в центре Москвы в ноябре 2017 года. По версии следствия, подсудимые, которые якобы являлись сторонниками движения «Артподготовка», собирались поджигать при помощи зажигательной смеси административные здания и нападать на полицейских, провоцируя массовые беспорядки. Сами мужчины говорили, что стали жертвами провокации со стороны спецслужб.