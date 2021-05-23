В Госдуму внесен законопроект о «приземлении» зарубежных ИТ-компаний

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который обязывает зарубежные ИТ-компаний открывать официальные представительства и филиалы в России. Проект закона касается только тех компаний, ежесуточная аудитория которых в России превышает 500 тыс. человек.

Как пояснил один из авторов законопроекта депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн, условия «приземления» будут «максимально понятными и легко исполнимыми». В частности, депутаты и сенаторы хотят обязать ИТ-компании создавать в РФ филиал, представительство или уполномоченное лицо, также необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. «Исполнения трех этих нехитрых требований вполне достаточно для установления прямых коммуникаций между IT-ресурсом и российской стороной (органы власти, юрлица, пользователи). Такой диалог крайне необходим», — считает Хинштейн.

Чтобы эти нововведения не остались только на бумаге, единороссы прописали «меры понуждения», которые экономически будут стимулировать IT-гигантов к «приземлению» и соблюдению российского законодательства. Среди таких мер есть информирование пользователей о нарушении ресурсом российских законов, запрет размещения рекламы на ресурсе, а также рекламы самого ресурса у сторонних рекламодателей, ограничение платежей и переводов денежных средств, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, замедление трафика или блокировка ресурса.

«В настоящее время существенную долю рынка информационных технологий занимают зарубежные корпорации. Так, поисковую систему Google предпочитают около 56% российских пользователей. Второе и третье место по популярности среди социальных сетей в России занимают Facebook (около 16% аудитории) и Twitter (около 14% аудитории).

Кроме того, по данным Mediascope, видеохостинг YouTube, который также принадлежит компании Google, LLC, является третьим по популярности сайтом в России, его ежемесячная аудитория составляет более 44 млн человек. <…> Например, компании Facebook, Inc. и Twitter, Inc., несмотря на упомянутый ранее объем российских пользователей, не имеют на территории России официальных представительств. Действующие в России ООО „Гугл“ и ООО „Эпл Рус“ не являются официальными представительствами материнских компаний», — говорится в пояснительной записке законопроекта.