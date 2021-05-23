Названо 4 причини, чому може не працювати мобільний інтернет-браузер

Оскільки зараз велика частина українців користується смартфонами та послугами мобільних операторів у вигляді мобільного інтернету, цілком логічно, що всіх турбує причина його зникнення. Особливо це актуально в тих випадках, коли інтернет вам сильно необхідний, а його нема. Зараз же, буде названо 4 причини, чому може не працювати мобільний інтернет та буде названо способи вирішення цієї проблеми.

Перша причина полягає у ввімкненому Wi-Fi. Особливо це актуально в тих випадках, коли сигнал Wi-Fi надзвичайно слабкий, але його достатньо, щоб смартфон його ловив та не підключався до мобільних мереж. Якщо ви побачите, що на смартфоні ввімкнений Wi-Fi, а поділки зв’язку відсутні, то користуйтесь мобільним інтернетом.

Наступною причиною стане ваше місцезнаходження. В даному випадку мова йде про місцевість де погана якість зв’язку і якої недостатньо для комфортного підключення та використання мобільного інтернету. В даному випадку краще знайти місце на підвищенні, де зазвичай мережа ловить краще і тоді перевірити підключення до інтернету.

Третя причина непрацюючого мобільного інтернету — ввімкнення ліміту на використання мобільного інтернету. Таку функцію часто можна зустріти на Android – смартфонах, і вона часто активована. Просто вимкніть цей ліміт, або ж збільшіть його.

Четвертою причиною може стати відсутність тарифних ГБ від вашого мобільного оператора, або ж зміна зони дії тарифного плану. Що в першому, що в другому випадку, варто перевірити наявність ГБ і у випадку їх закінчення, замовити додатковий пакет послуг.