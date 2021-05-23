«В моих губах более пяти детских площадок и несколько школ»

Петербургский комик Илья Соболев спародировал экс-участницу поп-группы «Тату» Юлию Волкову, которая на прошлой неделе записала предвыборный ролик, вызвавший неоднозначную реакцию и большой общественный резонанс.

«После моего заявления на меня пошла волна критики, поэтому я решила выступить с обращением. Людей не устраивают во мне три вещи: кофта с дырочками, моя незапятнанная репутация и мой красивый голос», — начинается пародия Соболева.

Далее комик говорит о ценности «своих губ»: «Благодаря губам я могу помочь и жителям Ивановской области». «Сейчас в моих губах более 20 тыс. квадратных километров мраморной плитки, пять детских площадок и несколько школ, мои губы будут вашими, если вы хотите. У нас, что, запрещено кому-то помогать губами? Если кто-то умнее, чем я, возьмите свои губы и идите зарабатывайте ими хотя бы на одну бардюрку», — говорится в пародии.

Напомним, бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» перед выборами депутатов Госдумы от Ивановской области в конце апреля. Секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Низов тогда пояснял, что выдвижение Волковой «подогреет интерес жителей Ивановской области к голосованию».







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A post shared by Ilya Sobolev (@sobolev_tut)