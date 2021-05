Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования в 19 лет

Американская певица Леди Гага рассказала, что в 19 лет ее изнасиловал продюсер, после чего она забеременела. Этой историей она поделилась в документальном фильме принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри «The Me You Can’t See», передает The Guardian.

Впервые Гага (настоящее имя Стефани Джерманотта) рассказала о пережитом изнасиловании в 2014 году.

По словам певицы, продюсер, имя которого она не хочет называть, требовал, чтобы она сняла одежду, а после отказа пригрозил «сжечь всю ее музыку». Гага рассказала, что этот мужчина несколько месяцев удерживал и насиловал ее в студии.

После нападения у певицы развилось посттравматическое стрессовое расстройство. По словам Гаги, она стала испытывать сильную физическую боль, похожую на ту, которая была при изнасиловании.

«Сначала я почувствовала сильную боль, затем онемение, это продолжалось в течение нескольких недель. Я поняла, что это была та же боль, которую я испытала после того, как человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на углу дома моих родителей. Мне было плохо и меня тошнило», — поделилась певица.

Как отмечает The Guardian, Леди Гага выпустила свой дебютный альбом The Fame в 2008 году — спустя примерно два года после описываемых событий. Детей у певицы нет.