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У Києві водіям обмежать швидкість біля шкіл та лікарень

23.05.2021

У Києві обмежуватимуть швидкість автомобілів біля шкіл і лікарень. З раніше дозволених 50 км/год водіїв зобов’яжуть знижувати швидкість до 30 км/год.

Про це заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов, повідомляє ЛІГА.

Усов зазначив, що перші обмежувальні знаки вже почали з’являтися біля об’єктів освіти.

«Є приклад Осло, де у 2015 році введено обмеження швидкості до 30 км/год на міських вулицях, і вже у 2019 році, згідно зі звітом норвезької адміністрації громадських доріг, кількість жертв в результаті ДТП там зменшилася до одного випадку. І Київ, як сучасне європейське місто, також впевнено розвивається в напрямку підвищення безпеки дорожнього руху», – сказав Усов.

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