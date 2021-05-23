Кардіологи розповіли, як уникнути серцевого нападу

З огляду на те, що хвороби серця є головною причиною смерті, про його здоров’я слід піклуватися протягом усього життя, починаючи з молодого віку.

Американські кардіологи зібрали поради, які допоможуть цього досягти. Не все з цього можна виконати, але навіть кілька невеликих змін можуть привести до суттєвих результатів.

Щеплення від грипу. Важкі ускладнення грипу можуть викликати серцеві напади – ризик збільшується в 10 разів після гострої інфекції.

Щорічні медогляди. Навіть якщо ми відчуваємо себе здоровими, потрібно запобігти серцевому нападу в найближчі 10-20 років.

Фізичне навантаження. Рекомендується приділяти хоча б 75 хвилин помірно інтенсивним вправам щотижня, робити мінімум 7500 кроків щодня. Можна зайнятися йогою, аеробікою, тайцзи.

Мінімум солі, оброблених продуктів і червоного м’яса. Натрій є одним з основних чинників високого кров’яного тиску, який викликає ризик серцевих захворювань і нападів. Ультраперероблені продукти пов’язані з підвищеним ризиком серцевих захворювань і передчасної смерті – на 12% на кожні 10% збільшення такої їжі. Червоне м’ясо – з серцевими захворюваннями через насичені жири і побічні продукти, що утворюються при його перетравленні.

Організуйте збалансоване харчування, їжте кілька яєць на тиждень, віддавайте перевагу продуктам середземноморської дієти.

Корисні для серця жири. Хороший вибір – горіхи, насіння, авокадо і жирна риба, які містять омега-3 жирних кислот, які зменшують запалення в організмі.

Багато овочів, особливо різнокольорових. Вони багаті антиоксидантами, які захищають від вільних радикалів.

Менше продуктів з низьким вмістом жиру, який зазвичай заміняють чимось більш шкідливим, і мінімум цукру.

День без м’яса. Це один із способів скоротити споживання червоного м’яса і насичених жирів.

План харчування і щоденник. Плануйте покупки і те, що будете готувати, віддаючи перевагу приготуванню здорової їжі.

Нарощування серцевого м’яза. Це кардіовправи у вигляді ходьби, бігу та силові тренування.

Менше часу з телефоном. Так можна уникнути стресу, який збільшує частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск.

Не бійтеся пити каву. У здорових дозах напій частково захищає від діабету і хвороб серця, допомагає йому більш ефективно перекачувати кров.

Вранці і ввечері – протеїн. Білок допомагає бути ситим, стабілізувати рівень цукру в крові.

Не бійтеся десертів. Час від часу можна насолодитися здоровими солодощами у вигляді замороженого йогурту або фруктового шербету.

Не куріть, в тому числі електронні сигарети.

Прислухайтеся до свого тіла. Попереджувальні знаки небезпеки – задишка, біль або дискомфорт в руці або плечі, шиї, щелепи і спині.

Відновити спокій і зняти стрес можна сміхом, спілкуванням з друзями, творчістю, сном.

Чищення зубів два рази в день також знижує запалення і ризик серцево-судинних захворювань.

Фактором, що підвищує здоров’я серця, назвали таке хороше заняття, як волонтерство, а також турботу про чотириногих друзів, з якими пов’язують хороші емоції і активність.

Жіночий світ