Джессіка Альба: “Моя 9-річна дочка застала нас з чоловіком в інтимний момент”

У новому випуску свого YouTube-шоу «Getting Honest» Джессіка Альба розповіла про неприємний інцидент у своєму сімейному житті з Кешем Уорреном. Актриса згадала, як їх з чоловіком романтичний вечір був перерваний 9-річною дочкою Хевен. Як виявилося, дівчинка увійшла до подружжя в спальню в дуже невідповідний момент.

“Це було жахливо. Ми, звичайно, хвилин п’ять сміялися після цього, але схоже ми нанесли психологічну травму нашій дочці», – поділився Уоррен.

За словами Джессіки, коли дочка застала їх з чоловіком в момент усамітнення, її першою думкою було зателефонувати сестрі Кеша – актриса хотіла звернутися до неї за порадою. Як зазначила Джессіка, родичка завжди допомагає їм у важкі моменти життя.

Втім, коханий Альби відразу взяв ситуацію під контроль і поговорив з дочкою про подію. Як зазначив Уоррен, було б неправильно проігнорувати цей інцидент. За підсумками розмови чоловік актриси домовився з дочкою, щоб вона більше не заходила в кімнату батьків без стуку. Зараз зоряна пара згадує про ту ситуацію з гумором, проте в той момент їм було дуже ніяково.

: bilshe.com