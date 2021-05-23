У Києві бетонозмішувач наїхав на дівчину

Водій вантажівки наїхав на дівчину, яка вийшла на проїзну частину прямо перед авто. Моторошний наїзд трапився у Голосіївському районі.

Як повідомляє Патрульна поліція Києва, пригода сталася декілька днів тому.

У Києві на вулиці Івана Сірка багатотонний міксер збив та проїхав кілька метрів над дівчиною, яка вийшла на проїзну частину прямо перед авто, паралельно розмовляючи по мобільному телефону. До пішохідного переходу було 30-40 метрів.

Дивом дівчина лишилася живою. Відомо, що постраждалу ушпиталили до медичного закладу з травмами.

У поліції зауважили, що до пішохідного переходу було 30-40 метрів. Деталі з’ясовують слідчі.