В Україні з’являться лежачі поліцейські нового виду

На відміну від звичайних лежачих поліцейських, такі загородження перекривають не всю ширину дороги, а лише її центральну частину.

Україна продовжує приймати досвід Європи, зокрема, в справі розвитку дорожньої інфраструктури. Так, влада Одеси оголосила про те, що почнуть встановлювати в місті принципово нові лежачі поліцейські, повідомляє autoportal.

Йдеться про так званих берлінських подушках (Berlin Kissen) – штучних нерівностях пірамідоозбразної форми. На відміну від звичайних лежачих поліцейських, такі загородження перекривають не всю ширину дороги, а лише її центральну частину. Таким чином, їх завдання зводиться до того, щоб зупиняти «лихачів» на легковиках – громадський транспорт і інша техніка з широкою колією зможуть безперешкодно зможуть проїжджати через такі подушки, без дискомфорту для пасажирів.

Впровадити берлінські подушки доручили КУ «Спеціалізованому монтажно-експлуатаційного підрозділу». Насамперед їх встановлять на площі Деревянко, яку давно облюбували місцеві стрітрейсери. Як зазначає видання Думська, жителі прилеглих будинків неодноразово скаржилися, що гонщики регулярно порушують їх спокій вечорами і вночі. Крім того, на цій ділянці через них дуже часто відбуваються ДТП. У підсумку, муніципальний департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху та вирішив встановити загородження нового виду – поки в якості експерименту.

До слова, берлінські подушки вперше з’явилися в столиці Німеччини, саме цим і пояснюється їх назва. Однак поширені такі лежачі поліцейські не тільки в ФРН, але і в інших країнах Західної і Північної Європи.