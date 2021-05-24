В Uber розповіли про найдивніші речі, які пасажири забували в таксі

Більшість українських користувачів зверталися в службу підтримки з приводу забутих речей по п’ятницях і суботах

Компанія Uber представила свій п’ятий щорічний рейтинг забутих речей, який показує, що найчастіше забували українські користувачі після поїздок в Uber, найбільш забудькуваті міста Європи, Близького Сходу і Африки, дні та час, а також предмети, які забуваються найчастіше в певні дні тижня (наприклад , окуляри по понеділках), і, звичайно ж, найбільш незвичайні предмети, залишені в автомобілях, замовлених через Uber.

Предмети, які українські користувачі Uber забувають найчастіше:

гаманець

телефон / фотоапарат

рюкзак / сумка / папки / коробка / багаж

ключі

навушники

окуляри

одяг

Найбільш незвичайні предмети, які українські користувачі залишили після поїздки в Uber:

самокат

хутряна накидка

скейт

Uber також визначив дні тижня і час, коли найчастіше забувалися речі. Більшість українських користувачів зверталися в службу підтримки з приводу забутих речей по п’ятницях і суботах. А найбільш забудькуватий час – 16:00, 09:00 і 10:00.

Цього року «Рейтинг забудькуватості» також показує предмети, які забуваються найчастіше в певні дні тижня (Україна):

Телефони і фотоапарати найчастіше забуваються по понеділках, вівторках і суботах

Рюкзаки, сумки і багаж – по середах

Навушники – по четвергах і п’ятницях

Ключі – по неділях

Топ-10 найбільш «забудькуватих» міст в регіоні Європа, Близький Схід і Африка:

Каїр

Лондон

Київ

Йоганнесбург і Преторія

Варшава

Кейптаун

Бухарест

Лісабон

Відень

Дубай

Як повернути забуті речі:

Кращий спосіб повернути забутий предмет – зателефонувати водієві. Ось що потрібно зробити:

Натисніть «Ваші поїздки» і виберіть поїздку, під час якої ви щось залишили

Прокрутіть вниз і натисніть «Повернення загублених речей».

Натисніть «Зв’язок з водієм щодо забутої речі»

Прокрутіть сторінку вниз і введіть свій контактний номер телефону. Натисніть «Відправити».

Якщо ви забули свій телефон, введіть номер телефону приятеля (ви можете зробити це, увійшовши до свого облікового запису на комп’ютері або використовуючи телефон приятеля).

Ми зателефонуємо на вказаний номер і з’єднаємо вас безпосередньо з вашим водієм.

Якщо ваш водій відповість і підтвердить, що знайшов вашу річ, узгодьте зручне для обох час і місце зустрічі.

Якщо ваш водій не відповідає, залиште докладне голосове повідомлення з описом забутої речі і найзручніший спосіб зв’язатися з вами.

Фото: Uber