Ці кілька продуктів лише шкодять вашому травленню

Фаст-фуд, солодощі та інша шкідлива їжа, яка складається лише з жирів і швидких вуглеводів, призводить не лише до переїдання, але й до серйозних проблем з травленням, порушення обміну речовин. Щоб не шкодити здоров’ю, підтримувати тіло у тонусі, важливо намагатися мінімізувати вживання таких продуктів, які порушують травний процес, і уважно стежити за своїм раціоном харчування.

Про головні компоненти, які варто додати у особистий харчовий список заборон, і корисні альтернативи ми розповімо вам нижче.

Читайте склад

Один з найпростіших способів перевірити продукт на безпеку для травлення — уважно вивчити його склад. Уникайте компонентів, які можуть викликати подразнення шлунково-кишкового тракту.

Небезпечні харчові елементи

Глютен

Це білки, що містяться у зернах, а також у пшениці, житі, полбі і ячмені. У більшості людей глютен перетравлюється нормально і не викликає негативних ефектів. Але це є не у всіх: у деяких людей організм не переносить глютен, вважаючи його токсином. Якщо людина несвідомо продовжує їсти глютеновмісні продукти, це може призвести до запалення. Побічні ефекти можуть бути різними: від легкої втоми, здуття живота, закрепів і аж до ненавмисної втрати ваги.

Безглютенова дієта передбачає відмінну чистку раціону від шлаків і токсинів. Однак, оскільки цільнозернові продукти, що містять глютен, включають у себе клітковину і поживні речовини, у тому числі й вітаміни групи B, магній і залізо, важливо не забувати заповнювати ці речовини, намагатися харчуватися різноманітно. Зверніть увагу на гречку, рис, а також кіноа, амарант і пшоно.

Лактоза

Або, як її ще називають, “молочний цукор”, міститься у молоці тваринного походження. Під час вживання молока у організмі виробляється лактаза, фермент, що розщеплює лактозу до її засвоєння. Однак деяким людям з непереносимістю лактози не вистачає лактази, яка виробляється у тонкому кишківнику. У такому випадку є ризик виникнення неприємних відчуттів: підвищене газоутворення, порушення стільця, підвищена чутливість до болю.

Фахівці рекомендують замінити звичайні молочні продукти на безлактозні або рослинного походження. За смаковими властивостями вони не відрізняються від звичайних, але при цьому підходять для людей з непереносимістю, а також для тих, хто ретельно стежить за харчуванням.

Фруктоза

Це моносахарид, що міститься у більшості фруктів, ягодах і меду. Фруктоза здатна швидко зарядити людину енергією, поліпшити настрій. Однак надмірне споживання такого моносахариду може призвести до діареї, ожиріння, цукрового діабету та неалкогольної жирової хвороби печінки. Фруктоза гірше стимулює вироблення інсуліну, гормону, який служить індикатором насичення, що може призвести до набору ваги. Дієтологи стверджують, що оптимальною добовою нормою для людини вважається 40 грамів фруктози на день.

Важливо пам’ятати, що деякі люди зіштовхуються з проблемою непереносимості фруктози, коли організм не в змозі нормально розщепити і перетравити подібний моносахарид. Діагностувати у себе дану проблему можна вже у ранньому віці, після чого вам буде потрібно дотримуватися особливої дієти, що обмежує споживання цукру.

Щоб мінімізувати ризик розвитку цукрового діабету та інших серйозних захворювань, варто уважно стежити за кількістю споживаних фруктів і ягід, які відрізняються високим вмістом фруктози. Це дозволить зменшити запальний процес у організмі, алергію.